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我金門前線中的前線今開火 華克猛犬戰車逞威
金門烈嶼守備大隊是國軍目前唯一仍配備M41A3輕戰車的單位，戰車部隊今日在駐地全裝實彈推進東崗海岸，進行實彈射擊，模擬阻殲海上進犯敵軍。服役近一甲子的戰車展現精實戰力，進行反登陸與灘岸殲敵操演。
烈嶼又稱小金門，位於金門本島西南西方，居於金廈兩門之間，距離中國大陸最近的島嶼僅0.5公里，在戰略位置上被稱為「外島中的外島，前線中的前線」。軍方今披露前線防區戰備實況，意義耐人尋味。
金防部烈嶼守備大隊表示，M41A3戰車部隊今日在駐地執行實彈射擊訓練課目，部隊執行裝載、機動、射擊、勤務支援等訓練要項，推進海岸執行掩護射擊、阻止擾亂射擊、集火帶射擊等科目，達成維護國土安全的目標。
我國在民國47年先自美接收44輛被稱為華克猛犬（Walker Bulldog）的M41戰車，爾後陸續獲得配發各部隊使用，M41A3曾是我裝甲部隊主力之一。
軍媒「青年日報」報導披露，目前全國軍僅烈嶼守備大隊戰車連使用M41A3車型，戰車民國86年撥交迄今，在連隊幹部齊心維護下，妥善率遠高於部頒標準，展現在每次的射擊任務中。
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