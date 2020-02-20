強勢回應吳斯懷 國防部：中共踰越中線破壞兩岸和平

曾任國防部聯三次長的國民黨立委吳斯懷昨發出質詢稿向行政院與國防部提出質詢，質疑蔡總統挑釁中國，指國防部若面對戰爭，「國軍包含三軍、後備的武器裝備、建軍能量，是不是準備好了？」呼籲蔡政府要「慎戰」。國防部今強勢回應稱，「究竟是誰在挑釁？」是中共不顧當前疫情嚴峻，踰越海峽中線，挑釁、破壞兩岸現狀，以及區域的和平、穩定。而國軍已經準備好了，絕對有信心、有能力守護家園。

吳斯懷今受訪表示，蔡總統接受媒體訪問有兩句話他非常認同，她續任後和大陸要和平、要對等，而和平才是一個執政者最重要的交代，因為從歷史上看，二戰、抗日、波灣戰爭與目前中東的戰火，戰爭對國家人民的傷害非常大，請問台灣同胞，不管你的政治傾向，你願意承受這樣的戰爭嗎？

吳斯懷表示，他是軍人出身，但武字拆開來是止戈為武，要如何完成強而有力的國防戰力，主要是避戰，而非挑釁發起戰爭，回頭看一下國軍戰力，質詢稿也請教蔡總統與國防部，針對戰爭，我們準備好了嗎？現在陸軍108輛M1A2戰車還沒到達，潛艦國造還在研製過程中，F-16V甫完成採購程序，還沒回到台灣，現在募兵制成效遭多重檢討，甚至美國朋友認為募兵制成效是不是真實的，最重要的是台灣持續戰力，現在的軍事替代役所凝具出的後備戰力，是不是真實戰力，也有許多海內外專家學者在作評論。國軍包含三軍、後備的武器裝備、建軍能量，是不是準備好了？吳斯懷並指出，現在當局一種「如果你要來就來吧」，那種味道是不對的，

國防部今天回應吳斯懷表示：究竟是誰在挑釁？是中共不顧當前疫情嚴峻，踰越海峽中線，挑釁、破壞兩岸現狀，以及區域的和平、穩定。

國防部說，面對中共軍力威脅，國軍秉持「不挑釁、不迴避、不畏戰」的原則，適切應處。國軍已經準備好了，絕對有信心、有能力守護家園。國軍會持續為守護國家安全犧牲奉獻，也希望外界不要抹殺國軍官兵、同袍對國家安全付出的辛勞。