戰車輾壓民車好威？國防部長關切下令糾錯
陸軍關渡地區指揮部昨日舉辦「武藝競賽」，展示CM11戰車壓輾計程車等民間車輛等克服障礙物戰力，訊息與圖像經國防部軍聞社等官媒放送，不少網友叫好。但據了解，此舉引起國防部長嚴德發不悅，認為此舉超出戰車操作準則技令規範，軍媒今日紛將戰車壓民車的照片下架，將武藝競賽報導換成人員訓練的視角。
這項「武藝競賽」昨日在北五堵營區舉辦，項目計有戰備裝載、戰、甲車單車戰鬥教練、迫砲聯合操作、火砲聯合操作、通信中心開設、營指揮所開設、傷患搶救、戰場搶修及精神動員等項目，邀請軍媒包括青年日報、軍聞社採訪，其中多張戰車輾報廢民車的畫面，受到矚目，不少媒體今日跟進報導。
陸軍部隊過去未聞有所謂「武藝競賽」，陸軍則表示，賽程依據年度部隊訓練計畫大綱，驗證各部隊在編制專長訓練的成效，也透過競賽方式讓各營官兵相互觀摩、交流，激勵團隊向心及榮譽。
但據了解，關指部舉辦武藝競賽並發布新聞，事前並未讓國防部掌握。而競賽中戰車輾民車的操作科目，今傳引起裝甲部隊出身的嚴德發不滿，今天下令糾正此事。認為部隊長錯誤指導，嚴德發認為，廢車並沒有油料，若是有油料的實車，戰車率爾衝上壓頂，造成爆炸，會否毀損戰車？他認為這項操作超出準則技令規範的訓練，要求各部隊引以為戒。軍媒今紛將先前報導戰車畫面下架。
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