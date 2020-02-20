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吳斯懷：質詢稿目的提醒蔡總統慎戰 歡迎國人閱讀

聯合報 / 記者蔡佩芳/台北即時報導
國民黨立委吳斯懷首次書面質詢，內容質疑蔡總統挑釁中國，上午出面表示，對不同政治立場、政黨的評論他不回應，也不接受他們的批評，他只是要呼籲蔡英文「慎戰」不要輕啟戰端。記者林伯東／攝影
國民黨立委吳斯懷首次書面質詢，內容質疑蔡總統挑釁中國，上午出面表示，對不同政治立場、政黨的評論他不回應，也不接受他們的批評，他只是要呼籲蔡英文「慎戰」不要輕啟戰端。記者林伯東／攝影

國民黨立委吳斯懷首次書面質詢，內容質疑蔡總統挑釁中國，挨批媚共、矮化與唱衰台灣。吳斯懷上午受訪，自己的質詢稿是公開資料，歡迎國人完整閱讀，他的目的是提醒蔡總統慎戰，「你要來就來吧，這種味道是不對的。」我們畢竟是弱者，這是很現實的問題，至於不同政治立場的政黨評論，他不回應。

吳斯懷表示，身為立委，他的責任就是代表人民監督施政，和平才是執政者對人民最重要的交代，兩岸需要和平、對等、對話、交流。只要起了戰端，兩岸人民都會損失。蔡總統說，大陸要付出沉痛的代價，台灣要不要付出沉痛代價、承擔得起嗎？不管每個人的政治傾向為何，要問的是願意承受戰爭嗎？吳斯懷表示，他是軍人出身，「武」字分開來看，止戈為武，完成強有力的國防戰力，是為了避戰，不是為了挑釁、發起戰爭。

吳斯懷也解釋，針對國軍現在戰力，他質詢稿所提的重點在於針對戰爭，我國真的準備好了嗎？現在陸軍向美購買的108輛M1A2戰車還沒到達、潛艇國造延滯、F-16V戰機才剛完成採購程序，募兵制成效也被一再檢討，另外，台灣持續戰力，軍事替代役凝聚出來的後備戰力，是不是真實戰力，也有很多軍事專家有所評論。國軍要繼續努力，職責就是保衛台灣人民的安全，但他的質詢稿是要呼籲蔡總統慎戰，不要輕啟戰端、不要挑釁，同時也告訴大陸不要輕啟戰端，兩岸需要和平、對等、對話、交流，這才是質詢稿主要目的。

對於日前大陸軍機繞台，吳斯懷上午受訪也肯定國軍表現襯職，我方當然不會畏懼大陸繞台。國軍第一時間情監偵系統，完整掌握他們所有出航航機，空軍第一時間上去監控、伴飛，也有照片披露，國軍的努力和戰備反應要給予肯定。

吳斯懷 國軍 戰爭
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