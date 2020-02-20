空軍新竹基地跑道將整修 戰機過去曾有移駐紀錄
新竹空軍基地內準備設立疫情隔離所，幻象戰機聯隊面臨移防清泉崗，外界憂心影響空防戰力。據了解，新竹聯隊今年原本就要展開跑道整修，但不影響空防戰備，而過去嘉義聯隊也有因跑道整修而移駐清泉崗的前例。
新竹空軍基地決標要設隔離收容中心，外界憂心是否造成戰力缺口？國民黨立委吳斯懷上午表示，他看到媒體報導，新竹聯隊有標案整建營舍作為緊急收容中心，而國軍雖有國軍運作規則，但希望國防部正面回應外界。外傳空地勤人員要移駐清泉崗，他提醒國防部要好好考慮，人、裝不可分置兩個基地，否則將造成戰力間隙。
據了解，新竹幻象基地今年預計整修跑道，民國80年間嘉義基地整修跑道時，四聯隊當時也移防至有廣大腹地的台中清泉崗基地，以台灣空防區域而言，新竹幻象戰機聯隊縱使移防清泉崗，由花蓮升空戰機同樣能及時掩護北部空域，不影響防空任務。至於幻象聯隊疏遷至清泉崗，傳已延至3月。
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