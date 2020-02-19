萬安演習戰機失事涉戰管疏失 官員憂心恐涉國賠

一架F-16戰機於去年「萬安演習」中失事撞山，監察院今天彈劾當日負責戰管的空軍戰術管制聯隊戰術管制中心主任區劍飛等5名校尉，移送公懲會，認定當日戰管人員涉及疏失。空軍司令部今提出9項改進措施，指被彈劾者將調整職務接受審理。

由於監察院彈劾資料十分具體，有官員憂心家屬可依據監察院報告提出巨額國賠，只要有官方失職證明，如懲處紀錄，判賠機率高，空軍必須高度謹慎。

今天因此案遭彈劾者，包括時任空軍戰術管制聯隊戰術管制中心攔截管制官史青年上尉、賴文生上尉、管制長盧易舜少校、主任區劍飛上校、空軍戰術管制聯隊北部區域作戰管制中心管制長莊春源少校。5人現均調任其他職務。

監察院彈劾案由指出，史青年、賴文生、盧易舜，受命在「萬安 41號演習」導引假想敵機，對基隆港實施模擬戰術攻擊後航向 090脫離爬高，但任務前輕忽任務整備，未查看或未注意要旨命令，不知「全程不得低於絕對高度 2000呎」安全規定，任務中，空中臨時通知任務機脫離航向 090 改 140，且於任務機通過目標基隆港 前，未完成戰航管協調，甚至反協調到龜山島再爬高，在任務機臨近基隆港呼叫「受雲層影響請求爬高」，無法目視時，卻命其保持高度2000呎，到其通過目標仍未能依計畫准其爬高 ，肇生撞五分山之一級事件，違失重大。

此外，被彈劾人莊春源，兼任萬安 41 號演習空中聯絡官，任務前未看過實施計畫及要旨命令，對當日有無空中兵力毫無掌握，錯失航管管制空域座標輸入錯誤的改正機會，造成任務機不斷被要求向東修正 ，增加戰管協調壓力，影響任務遂行。

彈劾案文指出，區劍飛主管「空軍戰術管制中心值勤作業程序」及訓練事宜，規定攔管官執行任務前須檢查地障，卻未訂定檢查的標準作業程序，或督導所屬利用地圖、等高線等輔助工具正確認識地障，致所屬僅憑戰管系統 84 處主要地障標示，誤認 140 幅向無地障，更改原脫離航向，相關人員，均有違失，依法提案彈劾。

對此，空軍司令部今(19)日表示，對於監察院所提改進建議及違失人員送公懲會等情，空軍敬表尊重。

空軍司令部表示，監察院對於此案人員相關違失提出未查看實施計畫等彈劾要點，空軍坦承檢討，務實面對，並提出九項精進措施，包含：「強化任務整備及勤前提示」、「對演訓任務關鍵事項實施複式查驗」、「明定派駐航管聯絡官標準作業程序」、「深化飛航管制及風險管理再教育」、「通盤檢視雷達指揮儀地障情資」、「演訓任務專機專管」、「全面重新評鑑戰管人員資格與能力」、「被付彈劾人調整職務接受審理」、「全力推動軍事航空法」，以澈底檢討，務實改進，絕不容許類案再生，期維繫國軍堅強防空戰力。