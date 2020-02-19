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F-16撞山 監察院彈劾五位空軍戰管軍官

聯合報 / 記者程嘉文／台北即時報導
監委林雅鋒、包宗和、仉桂美（左起）。記者程嘉文／攝影
監委林雅鋒、包宗和、仉桂美（左起）。記者程嘉文／攝影

108年6月4日，空軍一架F-16戰機執行萬安防空演習的假想敵機任務，對基隆港發動模擬攻擊，卻撞毀在新北市五分山，飛行員吳彥霆殉職。監委包宗和、仉桂美、林雅鋒調查後，監察院日前通過對5位空軍戰管聯隊的負責軍官提出彈劾，移送公懲會。監委指出，當飛機飛入雲中後，領隊吳彥霆兩度要求爬高，但未獲准，最後導致撞山。

五位軍官是當時的戰管聯隊戰術管制中心主任區劍飛，同單位攔截管制官史青年上尉、賴文生上尉、管制長盧易舜少校，以及北部區域作戰管制中心管制長莊春源少校。

當天吳彥霆等兩架F-16的攻擊航線，是以向南略偏西的方向進入攻擊航線，完成模擬投彈後必須左轉到90度（正東）爬升脫離。不過當天在飛機距離目標區5.3海里時，戰管臨時決定，將脫離航向改為140度（東南），卻忽略這條航路上有地障。最後飛機在接近五分山頂（2484呎）的地方撞山，高度3257呎。

監委指出，莊春源派赴航管擔任演習空中聯絡官，竟忘記本身任務，對當日有無空中兵力毫無掌握。民航局航管人員將當天演習管制空域的座標輸入錯誤，他在檢查時也未發現，導致失去改正機會。

史青年任務前未查看實施計畫，地障認知錯誤，事後才知「全程不得低於絕對高度2000呎」的安全規定，且於長機臨近基隆港兩度呼叫「受雲層影響請求爬高」時，命其保持高度2000呎，迄其通過地上目標仍未准其爬高。

賴文生本應於任務機脫離前與航管完成協調，未料民航局航管人員受到演習空域劃設錯誤的影響，告知「待會可以爬再跟你講」，使其直到長機通過陸上目標左轉11秒才協調爬高，導致撞山。

盧易舜未查看實施計畫及要旨命令，任務中不知安全規定，未全程守聽，於任務機受雲層影響請求爬高等狀況時，未能主動接替管制或指導處理，導致任務機低高度通過陸上目標，仍無法依計畫爬升，違反安全規定，肇生撞山。

區劍飛主管戰管中心值勤規定及人員訓練，規定攔管官執行任務前要熟諳地形、地障，卻未訂定檢查地障的標準作業程序，衍生誤判「140幅向無地障」情事。戰管人員接受約詢時表示，吳彥霆當天在無線電呼叫時說「受雲層影響」而非標準用語「進雲」，因此使他們認為，戰機仍有部分目視能見度。空地聯絡等方面未能統一用語，產生誤會，也屬其責任。

由於民航局航管人員全未被彈劾，也引發現場記者的疑問。對此監委表示，民航局張姓督導的確犯下電腦上輸入錯誤空域座標的錯誤，但其曾請莊春源查核，莊亦未發現錯誤予以訂正，因此認為莊的責任更大。

至於當天中午曾飛入演習管制區的上海航空松山起飛FM820班機，對事故有無影響？調查指出，從上航班機的航跡可以瞭解，航管對演習的空域範圍，被錯誤座標引導，才會讓上航一度進入理應是演習管制區的空域。不過在F-16 開始攻擊航線時，上航已經飛離，所以對事故的發生沒有影響。

不過監委也指出，彈劾針對個人，糾正針對機關，調查結果並不滿意民航局在這件事情中的表現，日後如果委員會通過調查報告，會立刻對外公布。

演習 民航局 吳彥霆
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