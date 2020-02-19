影／真「狗官」上陣！憲兵隊超萌緝毒犬專查軍營毒品

為了強化掃毒力道以及徹底讓毒品消失於國軍，國防部憲兵指揮部成立緝毒犬分組，執行國軍掃毒勤務，並規劃3年內在北、中、南、東，建立22人18犬隻編制，緝毒犬將清一色選拉布拉多。憲兵隊分組士官長劉信宏表示，緝毒犬的遴選原則跟偵爆犬不同，偵爆犬個性要穩定，但緝毒犬則要活潑且嗅覺靈敏。

領犬員中士莊又頲也說，因為這些緝毒犬屬於工作犬，所以就不能像家犬一樣跟牠們太好，因為跟牠太好，牠就會覺得說跟我們在一起比較好玩，就不會想要去找毒品，要訓練狗狗們知道，緝毒是一件很好玩的事情，才能將緝毒功效發會到最高。