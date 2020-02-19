戰管保守導致戰機撞山 空軍：務實改進不容類案再生

軍中陋習再被證實影響國軍人員生命安全，去年「萬安演習」一架負責模擬敵機的F-16戰機，低空進雲後地面戰管竟要求飛官待命，沒有下令立即爬高避險，戰機因此撞山，包括空軍戰管中心攔管官史青年等5人今天遭到監察院彈劾。空軍司令部今天表示，此案相關違失，空軍將坦誠檢討，務實改進，絕不容許類案再發生。

空軍F-16戰機107年6月4日萬安演習中發生撞山意外，導致飛官殉職，監察院於2月4日通過監委包宗和、仉桂美及林雅鋒提案，彈劾空軍戰管中心攔管官史青年等5人。監察院今天下午舉行

編號6685的F-16戰機去年6月4日因應萬安演習任務，不幸在新北五分山發生撞山意外，飛官吳彥霆少校殉職。空軍調查發現，當戰機在低空進雲，戰管未於第一時間下令爬高，反而要求待命，飛官錯過轉彎時機。而戰管之所以要求待命，是因為還沒有經上級核可，若自行下令將遭懲處，因之形成保守被動習慣，而在回報許可時間中，一名飛官就此殞落。

至於事件遠因，調查認為可歸因於軍方近年動輒得咎，養成人員保守被動習慣，數秒鐘的耽誤，造成致命後果。｜

針對吳彥霆駕駛的F-16戰機失事，空軍事後決定在F-16戰機上加裝最新型的「自動防撞地系統（Auto GCAS）」。我國F-16機隊目前配備的是民航版的「加強地面接近警告系統（EGPWS）」。

而針對監察院彈劾內容，空軍司令部政戰主任王純雄今天表示，此案人員相關違失，空軍坦誠檢討，將務實改進，不容許類案再度發生。