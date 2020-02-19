F-16撞山事件 近因戰管未立即下令爬高、遠因軍方怕事心態

監察院今天下午將舉行記者會，針對107年6月4日，空軍6685號F-16戰機在新北市五分山撞山，導致飛官吳彥霆少校殉職（追晉中校）的事件，對當時負責管制戰機的空軍戰管中心攔管官史青年等5人，提出彈劾。

依據聯合報當時獨家掌握消息，吳彥霆駕駛的F-16在任務中進雲，向戰管呼叫脫離時，戰管第一時間卻要求「待命」，導致錯過轉彎時機。由於當天軍民航已事先約定，演習空域軍方優先，戰管大可以逕自下令爬升脫離，卻又去確認並無民航機飛入，幾秒鐘的拖延，造成無法挽回的悲劇。

當天空軍配合萬安防空演習，兩架F-16以南南西的方向、2000呎高度飛向基隆港，模擬投彈後立刻向左轉並且爬升脫離。但在接近目標區時，飛機突然在低空進雲，吳彥霆以無線電請求脫離，但戰管回答「stand by（待命）」，飛在雲中的F-16因此沒有改變航向高度，錯過預定脫離點，衝入山區發生事故。

為何戰管未在第一時間立即下令爬高以策安全？據指出，是因為如果爬高，可能與松山機場的離場航線重疊，容易發生空中接近意外。當時松山機場正好有一架上海航空的飛機起飛，因此戰管決定先通知航管，造成致命的延誤。

然而，F-16模擬攻擊基隆，本來就是演習預定科目，事前已劃設管制區，約定軍機優先使用，民航機如需飛入需先通知。從實際航路來看，上海航空班機根本沒有飛入演習區。

但是近年只要一發生民航機與軍機接近，戰管人員往往就被追究懲處，如果是飛官擅自所為，也會被短期停飛。久之養成保守被動心態，即使當天有空域使用優先權，仍然先詢問航管，不敢第一時間獨斷。

空軍調查也指出，因為基隆港後方是山，山頭高度超過2000呎，一完成「投彈」，飛行員就必須左轉彎脫離爬升。即使戰管沒在第一時間下令爬升，幾秒鐘後也將飛到原定脫離點，但飛行員在失去能見度又聽到「待命」下，未及時警覺當時身處危險位置，錯過轉彎時機。因此事後空軍特別針對各飛行單位進行講習，要求飛行員切記：一旦失去目視參考，絕對不可對狀況鬆懈。