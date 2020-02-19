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別讓拉不拉多跳起舞 憲兵緝毒犬讓軍中「安公子」無從僥倖

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
憲兵聰慧的拉布拉多緝毒犬能偵測出安非他命、K他命與古柯鹼。而當緝毒犬在部隊裡咬著白毛巾興奮地四足舞蹈時，就代表在軍內查獲毒品。記者洪哲政／攝影
憲兵聰慧的拉布拉多緝毒犬能偵測出安非他命、K他命與古柯鹼。而當緝毒犬在部隊裡咬著白毛巾興奮地四足舞蹈時，就代表在軍內查獲毒品。記者洪哲政／攝影

因應政府反毒政策，憲兵指揮部成立緝毒犬分組，未來將有18隻緝毒犬，因應國軍各部隊申請，無預警前往部隊收假門禁、營舍，由領犬員攜帶犬隻前往偵查毒品，目前這些聰慧的拉布拉多犬能偵測出安非他命、K他命與古柯鹼。而當緝毒犬在部隊裡咬著白毛巾興奮地四足舞蹈時，就代表在軍內查獲毒品。

台灣毒品問題日益嚴重，美國緝毒署（DEA，Drug Enforcement Agency）甚至已在台灣設立聯絡辦公室，協助我偵察毒品泛濫與中轉問題。憲兵指揮部上午在福西營區舉行緝毒犬偵毒示範操演，模擬軍中門禁、營舍情境，讓緝毒犬示範尋找毒品。當嗅聞到目標時，狗會坐下，領犬員則會按訓練拋出玩具毛巾，讓聰慧的拉不拉多犬大玩特玩，作為獎勵。

憲兵指揮部說，目前緝毒犬出勤，是被動接受三軍各部隊申請，在營門口對收假官兵實施嗅聞檢查，或進入營舍檢查官兵內務或行李是否藏毒，任務以協力三軍營區毒品查察及支援憲兵隊執行緝毒工作為主。

憲兵緝毒編組由憲兵隊憲調官率隊，部隊保防官配合，由領犬員與緝毒犬在現場衝鋒嗅聞。憲兵指揮部表示，憲兵緝毒犬分組2月6日編成後，首批已完訓4人3犬，部署在士林憲兵隊，目前已執行國軍營區緝毒8場次，分別前往陸軍步兵206旅、資通電軍指揮部網路戰聯隊防護大隊雙溪營區、資通電軍網路戰聯隊基信營區、陸軍關渡地區指揮部前山營區、陸軍汽車基地勤務場岳崙營區、陸軍司令部大漢營區、陸軍裝甲542旅、584旅湖口營區。

憲兵緝毒犬分隊編制員額有22人、18犬。犬隻分4年自關務署獲得，要到111年12月才會到齊，今年7月1日前台中、高雄、花蓮憲兵隊緝毒犬分隊會陸續成軍。今天亮相的士林憲兵隊緝毒犬，分別是哈迪（Hardy）、蘭德（Zander）與伊諾可（Enoch），都是2到3歲公犬。

緝毒犬教官劉信宏表示，目前憲兵緝毒犬偵毒的能力，暫鎖定在價格便宜較易取得的K他命、安非他命與古柯鹼，較高價的大麻與海洛因則有待向法務部取經增加訓練；而由於感冒藥裡的麻黃素提練成安非他命，在偵毒過程中常引起緝毒犬注意，但「牠」有能力分辨。

目前憲兵軍犬分組訓練有偵爆犬與緝毒犬，目前偵爆犬基地在士林松園營區。

憲兵聰慧的拉布拉多緝毒犬能偵測出安非他命、K他命與古柯鹼。而當緝毒犬在部隊裡咬著白毛巾興奮地四足舞蹈時，就代表在軍內查獲毒品。記者洪哲政／攝影
憲兵聰慧的拉布拉多緝毒犬能偵測出安非他命、K他命與古柯鹼。而當緝毒犬在部隊裡咬著白毛巾興奮地四足舞蹈時，就代表在軍內查獲毒品。記者洪哲政／攝影

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