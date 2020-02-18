配合防疫？幻象聯隊「收容中心」修繕工程今緊急決標

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
空軍新竹基地幻象戰機進行戰機空地勤整備及緊急起飛等演練。聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影
空軍新竹基地幻象戰機進行戰機空地勤整備及緊急起飛等演練。聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情隱伏，學界不斷傳出防疫須提高至國安層級因應的建議。空軍司令部今日發布軍中工程決標公告，緊急耗資近150萬元為位於新竹幻象戰機基地的「收容中心」進行修繕，日內將展開工程。傳這項工程是預備為作為疫情隔離之用，空軍司令部對此沒有評論。

新竹空軍基地上月甫完成「興安專案」新建營舍啟用，為幻象戰機48換裝訓練隊飛官與眷屬新建新式營舍。而有媒體日前報導，空軍新竹基地部分官兵上周展開移防行動，包括空、地人員、官士兵都移防至台中清泉崗基地，以空出營舍，傳規畫預備作為第二批自大陸武漢撤回的台商隔離住所之用。

空軍司令部今天發布工程決標公告，緊急耗資149萬元9074元預算，為位在新竹的第二戰術戰鬥機聯隊「收容中心」進行修繕工程，標案由新竹市的北翼開發建設有限公司以149萬2047元得標，在2月15日起至2月27日間進行整修，其中契約未列物價調整規定，強調「工期很短」。

新竹的幻象戰機聯隊職司高空攔截，基地位置距離大陸最近，具重要戰略地位，若設置疫情隔離收容所，所有空地勤人員恐均須移防，避免戰力受到威脅。

空軍司令部今天表示，空軍對任何防疫措施，均配合中央流行疫情指揮中心指揮，但對今日決標的第二戰術戰鬥機聯隊收容中心修繕工程，沒有評論。

新冠肺炎（COVID-19）疫情隱伏，學界不斷傳出防疫須提高至國安層級因應的建議。空軍司令部今日發布軍中工程決標公告，緊急耗資近150萬元為位於新竹幻象戰機基地的「收容中心」進行修繕，日內展開工程。圖／取自政府採購網站
新冠肺炎（COVID-19）疫情隱伏，學界不斷傳出防疫須提高至國安層級因應的建議。空軍司令部今日發布軍中工程決標公告，緊急耗資近150萬元為位於新竹幻象戰機基地的「收容中心」進行修繕，日內展開工程。圖／取自政府採購網站

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