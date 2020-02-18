薛瑞福訪台 將針對台美關係發表演說

美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）訪台，是他卸任後首次海外訪問，將在台針對台美關係發表專題演說。外交部今表示，薛瑞福在台期間將與我國政府高層針對強化台美夥伴關係交換意見，相信有助於兩國維護區域和平穩定。

薛瑞福去年底自國防部卸任，現擔任美國華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席。這是薛瑞福卸任後進行的海外訪問，昨天抵達，將在台停留至21日。

北美司司長姚金祥上午在例行記者會中表示，薛瑞福此行是專程訪問，沒有去其他國家。薛在卸任後選擇我國作為海外訪問的首站，彰顯他對我國的友好情義。薛瑞福此行將拜會我國高層，相信薛瑞福來訪將有助於深化台美友誼，並增進兩國在維護區域和平與穩定的交流與合作。

薛瑞福訪台五天，唯一公開行程是受邀在國防安全研究院發表公開演講，題目為「台美關係：強化印太區域安全」。

薛瑞福長期支持我國，在美國國防部任職期間，促成M1A2戰車及F-16V戰機等多項重大軍售案，強化我國自我防衛能力。薛瑞福也多次公開重申美國對我國安全的一貫承諾。