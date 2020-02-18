中共殲11鎖定我機挑釁？空軍：沒這個訊息

有媒體評論今宣稱，在2月10日共機逾越海峽事件中，大陸解放軍殲11戰機曾經「鎖定」我方前往攔截的F-16軍機。空軍司令部上午表示，當日攔截過程中沒有這個訊息。而國軍對於侵入我防空識別區的任何軍機，均利用聯合情監偵系統，進行攔截、監控，同時以不挑釁、不迴避、不示弱等原則應處，維護空防安全。

共軍本月9、10兩日連續在台海周邊進行海空操演，並執行遠海長航。國防部10日曾透過新聞稿披露，中共轟6等型機當日上午10時許，經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，再次執行遠海長航訓練。

國防部當日指出，期間，戒護中共轟6機的兵力，曾短暫踰越海峽中線，經我空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域。國防部同時公布我機攔截中共轟六的影像。

有媒體評論今宣稱，解放軍機10日越過海峽中線舉措中，「對岸的『殲11』戰機不僅越界，居然還曾經『鎖定』我們升空前往攔截、驅離的F-16等軍機」。