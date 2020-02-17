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武漢兩例新冠肺炎確診台胞 全部治癒出院

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
湖北省台辦主任李建紅（右一）到武漢協和醫院迎接已治癒出院的台胞金先生。（新華社）
湖北省台辦主任李建紅（右一）到武漢協和醫院迎接已治癒出院的台胞金先生。（新華社）

湖北省台辦透露，武漢兩例新冠肺炎台胞患者17日全部治愈出院。其中之一的台胞金先生指出，「過去我對大陸只有同文同種的認識。這次我患病後，對大陸有了更深的了解，是大陸給了我第二次生命」。

新華社報導，1月30日，武漢市台辦在組織對全市留漢台胞疫情防控情況排查工作中，獲悉從昆山來漢探親的台胞江先生，岳母確診感染住院，本人和家人均出現發燒乏力症狀，到漢陽醫院就醫顯示雙肺毛玻璃影。

市、區台辦迅速啟動應急響應機制，1月30日晚11時安排江先生及其家人入住武漢市五醫院隔離治療。 2月1日，3人完成核酸檢測，均為陽性。為確保台胞及其家屬病情得到有效治療，2月5日晚，在市防疫指揮部協調下，江先生和家人轉至武漢市金銀潭醫院治療。醫院組織院方專家對患者的病情進行會診，懂得閩南話的福建醫療隊對其進行心理疏導，營造溫馨醫治環境，患者病情很快得到緩解。

期間，國台辦、湖北省和武漢市台辦也高度關注，每天向醫院了解台胞及其家屬病情發展，鼓勵患者戰勝病魔早日康復。 2月17日，經武漢市金銀潭醫院積極治療，在兩次核酸檢測後，確定江先生及其2名家人的病毒核酸檢測結果均轉為陰性，符合解除隔離和出院標準。

另外，1月29日，居住在武漢市江漢區的台商金先生發燒7天，CT結論雙肺感染性病變，急需做核酸檢測。 1月30日，台辦協調協和醫院對其進行檢查。確診後，省市台辦主任打電話聯繫病房，在協和醫院得到良好醫治。省市台辦每天關注治療情況。據悉，金先生兩次病毒核酸檢測均為陰性，符合解除隔離和出院標準。

2月17日下午，湖北省台辦、武漢市台辦主要負責人一起前往金銀潭醫院、協和醫院，分別看望慰問江先生、金先生並接他們出院。兩位台胞對醫院積極有效的治療，對省市台辦和各方的關心、幫助表達了由衷的謝意。    

湖北省台辦主任李建紅（左二）看望已治癒出院的台胞江先生。（新華社）
湖北省台辦主任李建紅（左二）看望已治癒出院的台胞江先生。（新華社）

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