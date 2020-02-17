星條旗報：共軍操演後 美軍在台灣海峽展開軍事行動

美軍星條旗報（Stars Stripes）昨日（16）以美軍第7艦隊巡洋艦「昌斯洛維爾」號（USS Chancellorsville CG-62）航經台灣海峽為題，引用印太指揮部空軍發言人的說法，盤點近期美軍在台海周邊的軍事行動。報導指稱，共軍上周一曾在台灣東南沿海水域舉行海、空演習，科目包括空對地攻擊和火力支援演習，美軍隨後也在台海展開軍事行動。

星條旗報這項報導以美軍戰機、巡洋艦穿行台灣海峽為題，引用太平洋指揮部空軍發言人維多利亞少校（Maj. Victoria Hight）的說法，指稱中共海軍和空軍上週兩度在台灣附近舉行軍事演習後，美軍隨後在台海展開相關軍事行動。

報導中引用維多利亞的話表示，包括美國空軍上周三派遣MC-130J特戰運輸機穿越台灣海峽，兩架B-52轟炸機同時沿台灣東海岸飛行；而在此之後，美國第7艦隊的「昌斯洛維爾」號15日再度穿越台灣海峽，這項航行是美軍軍艦今年第二次從台灣海峽過境。

報導中同時指稱，先前還有美軍空中加油機飛經台海。

報導指出，共軍以台灣為己有前提下，上週兩度在台海周邊進行海空軍事演習，2月9日更以轟炸機、噴射戰機、預警機、驅逐艦和護衛艦，舉行「戰備巡邏」。中共國防部上周二曾發表聲明說，共軍上周一曾在台灣東南沿海水域舉行海軍和空中演習，包括空對地攻擊和火力支援演習。

報導同時引用第7艦隊發言人喬利基中校（Lt. Joe Keiley）的話指稱，台灣海峽將台灣與中國大陸隔開，而美軍在這條110英哩寬的水路過境，是實踐美國對印太區域自由開放的承諾。