快訊

白牌司機確診新冠肺炎亡 已掌握3名「中港澳返國台」乘客

新冠肺炎死亡者是清泉崗包車司機？ 民航局：無法證實

聯合報 / 記者游振昇/即時報導
臉書有人今晚po文說，台灣的新冠肺炎死亡首例是清泉崗機場包車司機，民航局說，無法證實。圖/取自臉書

有媒體今晚報導，台灣出現新冠肺炎死亡首例，死者是清泉崗機場包車司機，專載中港澳旅客，很快有人上臉書提醒大家要注意，引起恐慌，民航局立即說明，無法證實，因為所謂「白牌車」不能合法攬客，目前無法證實當事人是否曾在台中機場違規攬客。

民航局今晚說明，初步查證，機場內民航與地勤業者如有代步需求，均會委託合法業者。

民航局表示，自從疫情發生後，機場每天都會消毒，旅客無須過度擔心。中央疫情指揮中心沒有證實，不應該隨便傳布疫情訊息，以免造成恐慌。

清泉崗機場 民航局 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

新冠肺炎 中國首度解剖死亡病例並檢驗

新冠肺炎疫情另類犧牲者 公民運動人士許志永被捕

新冠肺炎疫情衝擊房市 中國建商推案75折自救

全球疫情地圖／新加坡再增3例確診新冠肺炎！台灣首例死亡 各地疫情一次看

相關新聞

美軍第7艦隊公布神盾艦通過台灣海峽 屬美軍行動區域

國防部昨日主動披露一艘美國海軍作戰艦由北向南航經台灣海峽，美軍第7艦隊透過官方臉書粉絲專頁，證實是配備神盾戰鬥系統的飛彈...

新冠肺炎死亡者是清泉崗包車司機？ 民航局：無法證實

有媒體今晚報導，台灣出現新冠肺炎死亡首例，死者是清泉崗機場包車司機，專載中港澳旅客，很快有人上臉書提醒大家要注意，引起恐...

黑鷹生還者黃佑民接國防大學副校長 蔣正國升聯四次長

今年1月2日在黑鷹直升機空難中身負重傷的參謀本部聯四（後勤）次長黃佑民中將，已於昨天出院返家休養。消息人士指出，國防部已經核定人事...

【長知識】黑鷹加裝氣象雷達 能為替空難亡羊補牢嗎？

空軍公布「0102」UH-60M黑鷹直升機失事報告，並指出將規劃黑鷹機隊其中5架加裝氣象雷達，以偵測低空雲霧，提供早期預...

國防部幼兒園將完工 8月招生

國軍今年8月重新開辦幼兒園業務，國防部幼兒園4月進行竣工查驗，8月招生。院址緊鄰國防部旁，但目前沒有國防部幕僚子女就讀，招收的138名軍人家庭兒童，就讀優先順序資格是以高山偏遠及外、離島地區、單親家庭、志願役士兵、父母皆為現職人員，及一般現役人員為優先，嘉惠北部基層官兵。

穿越雲障欲救袍澤的還有他們 陸航專機任務雙教官配置

空軍司令部昨日公布1月2日黑鷹直升機墜機的初步調查報告，內容披露專機墜機後，兩名生還人員先後透過手機發出求救訊息，讓搜救...

前侍衛長張捷選前為私菸案記過去職 選後任國防部參事

總統府國安特勤私菸案造成前國安局長彭勝竹、前總統府侍衛長張捷中將請辭，張捷調任陸軍司令部委員，若1年內無新派任將須退伍。...

國軍重拾興辦幼兒照顧業務 國防部幼兒園新址將竣工

國軍將於今年8月重拾承辦幼兒園的業務，整建中的國防部幼兒園預定4月進行竣工查驗，順利的話可望在8月展開招生。雖然院址緊鄰...

今年第2次 美艦通過台海

國防部昨天晚間表示，美國海軍作戰艦一艘，上午由北向南航經台灣海峽。新聞稿並強調，美艦航經台灣海峽，係執行一般航行任務，國軍對周邊海域與空域之各方機艦動態，均全程掌握。

空軍司令：公布肇因 告慰殉職

空軍黑鷹直升機墜毀，導致前參謀總長沈一鳴等八名軍士官殉職，空軍司令熊厚基上將自請處分，記過一次。這也創下民國一○四年陸航六○一旅「阿帕契事件」導致時任參謀總長嚴德發記過一次、陸軍司令邱國正記過兩次之後，國軍再度有上將被記過的案例。

可控飛行撞地！這個航空老症頭也殺了小布…

空軍昨天公布黑鷹直升機失事初期調查報告，初判因山區天氣驟變、雲霧濃厚，飛行中瞬間進雲，來不及爬高才觸地墜毀。學者指出，黑鷹當時採目視飛航，但實施目視飛機須與雲層保持一定距離，此類事件被歸為「可控飛行撞地」，二○一四年復興航空在澎湖失事也是典型案例，這是航空界長期想改善的重點。

觀察站／黑鷹撞山 軍方不敢說的人為因素…

已故參謀總長沈一鳴上將等將官墜機身亡，造成國軍難以彌補的損失。軍方昨破天荒公布失事報告，值得肯定。但失事歸咎於環境與人因複合因素，也讓外界好奇環境與或人因，何者才是主因？

熱門新聞

台灣新冠肺炎首例死亡！一日增2例本土個案 累計達20例確診

影／新冠肺炎疑似社區感染首例！60歲慢性病男病逝

明起擴大採檢！不限國別 14天內曾出國且有症狀一律採檢

驚呆了！習近平：我1月7日就對疫情防控提出要求

肺炎讓全世界都反中？日本民眾這些話 讓台灣立場好尷尬...

白牌司機死後確診新冠肺炎 陳時中曝追查113人幕後關鍵　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。