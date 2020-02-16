新冠肺炎死亡者是清泉崗包車司機？ 民航局：無法證實
有媒體今晚報導，台灣出現新冠肺炎死亡首例，死者是清泉崗機場包車司機，專載中港澳旅客，很快有人上臉書提醒大家要注意，引起恐慌，民航局立即說明，無法證實，因為所謂「白牌車」不能合法攬客，目前無法證實當事人是否曾在台中機場違規攬客。
民航局今晚說明，初步查證，機場內民航與地勤業者如有代步需求，均會委託合法業者。
民航局表示，自從疫情發生後，機場每天都會消毒，旅客無須過度擔心。中央疫情指揮中心沒有證實，不應該隨便傳布疫情訊息，以免造成恐慌。
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