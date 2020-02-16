新冠肺炎死亡者是清泉崗包車司機？ 民航局：無法證實

空軍黑鷹直升機墜毀，導致前參謀總長沈一鳴等八名軍士官殉職，空軍司令熊厚基上將自請處分，記過一次。這也創下民國一○四年陸航六○一旅「阿帕契事件」導致時任參謀總長嚴德發記過一次、陸軍司令邱國正記過兩次之後，國軍再度有上將被記過的案例。

2020-02-16 00:27