美軍第7艦隊公布神盾艦通過台灣海峽 屬美軍行動區域
國防部昨日主動披露一艘美國海軍作戰艦由北向南航經台灣海峽，美軍第7艦隊透過官方臉書粉絲專頁，證實是配備神盾戰鬥系統的飛彈巡洋艦「昌斯洛維爾」號（USS Chancellorsville CG-62），貼文同時註明艦艇位於台灣海峽。
昌斯洛維爾號的母港在日本橫須賀，近年經常在台海周邊出現。這是美艦今年第二度穿越台灣海峽。
美神盾巡洋艦「昌斯洛維爾號」15日穿越台灣海峽，隔日主動公告巡弋照片。第7艦隊臉書貼文圖片説明特別註明「TAIWAN STRAIT (Feb. 15, 2020) 」，指該艦部署在美國第7艦隊的行動區域，執行維持印度太平洋安全與穩定的任務。
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