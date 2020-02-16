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美軍第7艦隊公布神盾艦通過台灣海峽 屬美軍行動區域

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
美神盾巡洋艦「昌斯洛維爾號」15日穿越台灣海峽，隔日主動公告巡弋照片。第7艦隊臉書貼文圖片説明特別註明「TAIWAN STRAIT (Feb. 15, 2020) 」，指該艦部署在美國第7艦隊的行動區域。圖/取自美軍第七艦隊臉書粉絲專頁

國防部昨日主動披露一艘美國海軍作戰艦由北向南航經台灣海峽美軍第7艦隊透過官方臉書粉絲專頁，證實是配備神盾戰鬥系統的飛彈巡洋艦「昌斯洛維爾」號（USS Chancellorsville CG-62），貼文同時註明艦艇位於台灣海峽。

昌斯洛維爾號的母港在日本橫須賀，近年經常在台海周邊出現。這是美艦今年第二度穿越台灣海峽。

美神盾巡洋艦「昌斯洛維爾號」15日穿越台灣海峽，隔日主動公告巡弋照片。第7艦隊臉書貼文圖片説明特別註明「TAIWAN STRAIT (Feb. 15, 2020) 」，指該艦部署在美國第7艦隊的行動區域，執行維持印度太平洋安全與穩定的任務。

美神盾巡洋艦「昌斯洛維爾號」15日穿越台灣海峽，隔日主動公告巡弋照片。第7艦隊臉書貼文圖片説明特別註明「TAIWAN STRAIT (Feb. 15, 2020) 」，指該艦部署在美國第7艦隊的行動區域。圖/取自美軍第七艦隊臉書粉絲專頁
美神盾巡洋艦「昌斯洛維爾號」15日穿越台灣海峽，隔日主動公告巡弋照片。第7艦隊臉書貼文圖片説明特別註明「TAIWAN STRAIT (Feb. 15, 2020) 」，指該艦部署在美國第7艦隊的行動區域。圖/取自美軍第七艦隊臉書粉絲專頁

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