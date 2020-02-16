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黑鷹生還者黃佑民接國防大學副校長 蔣正國升聯四次長
今年1月2日在黑鷹直升機空難中身負重傷的參謀本部聯四（後勤）次長黃佑民中將，已於昨天出院返家休養。消息人士指出，國防部已經核定人事，黃佑民將於周一（16日）接任目前懸缺的國防大學副校長。後勤次長一職，則由現任官校校長蔣正國少將接任，並將於今年7月1日晉任中將。
國防大學原任校長唐華中將，先前已經調任海軍副司令。至於官校校長遺缺，將由現任海軍艦指部副指揮官林中行少將接任。艦指部副指揮官一職，則由現任海軍司令部戰訓處長郭治國少將接任。
此次調動的黃佑民、蔣正國、林中行、郭治國，以及現任參謀本部作戰計畫助理次長李世強少將，都是海軍官校77年班的同學。海官77年班除了上述五人之外，還有已退伍的前海軍戰系處長胡志政少將，是近年海軍官校人才最盛、晉任將領最多的一屆。
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