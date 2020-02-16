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黑鷹生還者黃佑民接國防大學副校長 蔣正國升聯四次長

聯合報 / 記者程嘉文／台北即時報導
黃佑民中將。聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影

今年1月2日在黑鷹直升機空難中身負重傷的參謀本部聯四（後勤）次長黃佑民中將，已於昨天出院返家休養。消息人士指出，國防部已經核定人事，黃佑民將於周一（16日）接任目前懸缺的國防大學副校長。後勤次長一職，則由現任官校校長蔣正國少將接任，並將於今年7月1日晉任中將。

國防大學原任校長唐華中將，先前已經調任海軍副司令。至於官校校長遺缺，將由現任海軍艦指部副指揮官林中行少將接任。艦指部副指揮官一職，則由現任海軍司令部戰訓處長郭治國少將接任。

此次調動的黃佑民、蔣正國、林中行、郭治國，以及現任參謀本部作戰計畫助理次長李世強少將，都是海軍官校77年班的同學。海官77年班除了上述五人之外，還有已退伍的前海軍戰系處長胡志政少將，是近年海軍官校人才最盛、晉任將領最多的一屆。

蔣正國少將（左）、郭治國少將（中）。聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影

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今年第2次 美艦通過台海

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空軍司令：公布肇因 告慰殉職

空軍黑鷹直升機墜毀，導致前參謀總長沈一鳴等八名軍士官殉職，空軍司令熊厚基上將自請處分，記過一次。這也創下民國一○四年陸航六○一旅「阿帕契事件」導致時任參謀總長嚴德發記過一次、陸軍司令邱國正記過兩次之後，國軍再度有上將被記過的案例。

可控飛行撞地！這個航空老症頭也殺了小布…

空軍昨天公布黑鷹直升機失事初期調查報告，初判因山區天氣驟變、雲霧濃厚，飛行中瞬間進雲，來不及爬高才觸地墜毀。學者指出，黑鷹當時採目視飛航，但實施目視飛機須與雲層保持一定距離，此類事件被歸為「可控飛行撞地」，二○一四年復興航空在澎湖失事也是典型案例，這是航空界長期想改善的重點。

觀察站／黑鷹撞山 軍方不敢說的人為因素…

已故參謀總長沈一鳴上將等將官墜機身亡，造成國軍難以彌補的損失。軍方昨破天荒公布失事報告，值得肯定。但失事歸咎於環境與人因複合因素，也讓外界好奇環境與或人因，何者才是主因？

黑盒子關鍵解讀／再給他們2秒 黑鷹也許不會撞山

空軍昨天上午舉行記者會，花了將近一小時時間，解讀多達七十餘頁的「○一○二」空難初步失事報告。彙整包括機上黑盒子、氣象報告、航管對話等資訊，重見黑鷹直升機從起飛到撞山的十三分鐘。尤其最後一分鐘，飛機已經通過最高地障，逐漸下降進入蘭陽平原時，原本在目視條件邊緣的天候，又進一步惡化，使機員被迫進入雲中。在最後十秒鐘，副駕駛兩度提醒注意高度，正駕駛也隨即加馬力帶起機頭，但仍晚了兩秒鐘，造成遺憾。

黑鷹失事 空軍報告：天候驟變、應變不及的複合因素

造成參謀總長沈一鳴上將等八名軍士官殉職的UH-60M黑鷹直升機空難，空軍昨天公布初步失事調查報告指出，由於山區氣候驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，導致撞上山坡墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。

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