黑鷹生還者黃佑民接國防大學副校長 蔣正國升聯四次長

空軍昨天上午舉行記者會，花了將近一小時時間，解讀多達七十餘頁的「○一○二」空難初步失事報告。彙整包括機上黑盒子、氣象報告、航管對話等資訊，重見黑鷹直升機從起飛到撞山的十三分鐘。尤其最後一分鐘，飛機已經通過最高地障，逐漸下降進入蘭陽平原時，原本在目視條件邊緣的天候，又進一步惡化，使機員被迫進入雲中。在最後十秒鐘，副駕駛兩度提醒注意高度，正駕駛也隨即加馬力帶起機頭，但仍晚了兩秒鐘，造成遺憾。

2020-02-16 00:27