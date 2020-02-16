【長知識】黑鷹加裝氣象雷達 能為替空難亡羊補牢嗎？

空軍公布「0102」UH-60M黑鷹直升機失事報告，並指出將規劃黑鷹機隊其中5架加裝氣象雷達，以偵測低空雲霧，提供早期預警，以利飛行員預先應變或採取避讓措施。

其實，這項計畫根本不是此次失事後才進行，而是空軍原本就規劃將15架黑鷹中的5架，加裝氣象雷達與夜間搜索裝備，以強化其全天候搜救能力。

UH-60M是黑鷹直升機家族中的最新款，由於經常必須載運部隊貼地飛行，因此不使用一般民航機的地面接近警告系統（GPWS），取而代之的是極精準的導航定位。機上裝有慣性導航系統（INS）與軍規的GPS全球定位系統，可以精確顯示飛機所在位置。座標系統同時搭配電子戰術地圖，只要飛機周邊可能造成危險的地障，都會在地圖上顯示為紅色，而且隨著與地面距離接近，紅色會愈來愈深。

以「0102」空難發生前的座艙對話可知，副駕駛將警告額度訂於500呎，亦即只要當地的地圖高度與飛機實際高度，彼此距離少於500呎，系統就會警示。在933號機失事前10秒鐘，副駕駛兩度發言提醒正駕駛注意高度，由於當時飛機已經進雲，因此應該正是因為戰術地圖出現緊急警示，顯示前方地障與飛機的高度差迅速減小。

因此，UH-60M的機上裝備，是可以「夜航」但不能「夜搜」。飛行員依據電子戰術地圖，理論上即使外界沒有能見度，仍然可以安全飛行。不過想在夜間海上搜索遇難的人員或船隻，就必須加裝紅外線熱顯像儀、探照燈等裝備，才能夠「看」到目標。在五架UH-60M加裝包括氣象雷達與夜搜裝備後，救護隊共有11架飛機可執行夜間搜救任務。