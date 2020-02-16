穿越雲障欲救袍澤的還有他們 陸航專機任務雙教官配置

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聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
1月2日當天受命冒險趕抵烘爐地山現場執行搜救的空中載具，還包括陸航601旅2架黑鷹直升機，但當時地面部隊正循生還者哨音搜尋，失事現場山頭充滿旋翼機引擎聲，因此受命轉降宜蘭紅柴林待命。圖/軍聞社

空軍司令部昨日公布1月2日黑鷹直升機墜機的初步調查報告，內容披露專機墜機後，兩名生還人員先後透過手機發出求救訊息，讓搜救部隊鎖定失事現場經緯度後，啟動陸空救援，空軍自松山起飛的第一架黑鷹搜救機在事發48分鐘後趕抵失事地點上空，但因雲霧壟罩無法進入。

而根據了解，當時受命冒險趕抵現場搜救的空中載具，還包括陸航601旅2架黑鷹直升機，但當時地面部隊正循生還者哨音搜尋，失事現場山頭充滿旋翼機引擎聲，因此受命轉降紅柴林待命。

編號933的黑鷹直升機1月2日在新北山區墜毀，造成故前參謀總長沈一鳴等8名將校殉職，造成嚴重傷亡，空軍昨日披露未來執行執行專機任務，將採雙正駕駛。而據了解，事實上陸航內規原本即規定，VIP專機必須由「雙教官」操機，而非僅雙正駕駛而已。

空軍昨日披露的搜救經過，側重空軍搜救機，但事實上當時冒險趕抵失事現場上空者，還有601旅兩架黑鷹直升機，當時失事的烘爐地山攏罩雲霧，陸航直升機且樣迫近失事機目標區附近，但因飛機引擎聲音蓋過了生還者國防部通室長曹進平的求救哨音，現場地面搜救指揮官因此要求直升機離場。而當地地面搜救隊伍若非曹進平將哨音引導，以當時能見度極差、山區逐漸低溫，倖存人員入夜後恐失溫身亡。

國軍與警消搜救隊伍是循生還者傳送民用GPS定位往失事地點推進，但率先趕抵現場的消防搜救隊發現失事位置與軍方提供經緯度差距頗大。軍方研判可能是車用GPS本來就不是很精確，二來也可能是傳送過程中，有輸入錯誤或口誤導致。

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