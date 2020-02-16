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前侍衛長張捷選前為私菸案記過去職 選後任國防部參事

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
總統府國安特勤私菸案造成前國安局長彭勝竹、前總統府侍衛長張捷中將請辭，張捷調任陸軍司令部委員，若1年內無新派任將須退伍。但軍方證實，張捷將回任國防部參事，重新成為人事活棋。圖：記者程嘉文／攝影

總統府國安特勤私菸案造成前國安局長彭勝竹、前總統府侍衛長張捷中將請辭，張捷調任陸軍司令部委員，若1年內無新派任將須退伍。但軍方證實，張捷已回任國防部參事，重新成為人事活棋。

台北地檢署、高檢署對國安特勤私菸案，針對特勤軍警分別完成13人起訴、27人不起訴確定在案，全案除須面臨法院審理程序外，還有監察院專案調查。總統與立委大選前私菸案衝擊選情，彭勝竹與張捷請辭扛責，如今選後獨張捷回任要職，引起關注，眾多在私菸案中獲不起訴的回軍將校，若要求比照，恐成國安高層負擔。

國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，張捷案發後自請調離總統府侍衛長職務。國防部當時曾表示，張應為全案負督導管理不周之責，檢討後調任陸軍司令部委員，同時被追記一大過、兩小過。

張捷本身雖有抽菸習慣，但根據檢調調查，其並未透過部屬或自行採購任何免稅菸，國安局當時籲特勤軍警填具的是否採購免稅菸品的「自清表」中，也未見張捷自陳曾採購免稅菸，而張捷也不在檢調約談或起訴的名單上。

軍方認為，張捷當時自請調職，只是負起督導之責，而總統府侍衛長一職，偏重榮譽職，實際指揮體系上，甚至沒有經費核示權，總統府特勤人員經費核示權反而在各警衛室主任與副侍衛長職務上。張捷在案發後第一時間負全責自請離任，並遭懲處，如今檢調證明清白，因此檢討回任。

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