快訊

武漢疾控研究員曾被蝙蝠襲擊 大陸學者質疑病毒洩漏

肺炎讓全世界都反中？日本民眾這些話 讓台灣立場好尷尬...

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍重拾興辦幼兒照顧業務 國防部幼兒園新址將竣工

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國軍將於今年8月重拾承辦幼兒園的業務，國防部幼兒園預定4月進行竣工查驗，順利的話可望在8月展開招生。記者洪哲政／攝影

國軍將於今年8月重拾承辦幼兒園的業務，整建中的國防部幼兒園預定4月進行竣工查驗，順利的話可望在8月展開招生。雖然院址緊鄰國防部旁，但國防部稱目前並沒有高參幕僚子女就讀，招收的138名軍人家庭兒童，就讀優先順序資格是以「高山偏遠及外、離島地區、單親家庭、志願役士兵、父母皆為現職人員及一般現役人員」為優先，嘉惠北部基層官兵。

國軍過去也經營類似照顧幼童與少年的單位，過去辦理過幼兒園計有「國防大學復興崗幼稚園」、「中正預校中興幼兒園」、「空軍司令部台中市立省三國小附設幼稚園」、「海軍司令部海軍育幼院」、「海軍司令部中華婦女反共聯合會海軍分會附設海強幼稚園」、「海軍司令部中華婦女反共聯合會海軍陸戰隊分會附設陸友幼稚園」、「聯勤三軍托兒所」與「軍情局幼稚園」等多處，而這些幼兒園均於96年以前就停止辦理。

國防部表示，今為落實募兵制推動、滿足托育需求、照顧官兵及眷屬，回饋弱勢團體，國防部首次選定大直實踐營區與台北市府教育局合作共辦非營利幼兒園，希望實質嘉惠國軍官兵及眷屬。

國防部表示，國防部大直非營利幼兒園位於台北市中山區「實踐營區」；修建統包工程經費計4530萬元，編列108年度預算書表。此案108年4月17日開工，目前刻正申請竣工查驗，預定於109年4月上旬實施工程初驗，4月下旬配合北市府竣工查驗。

國防部表示，國防部非營利幼兒園招生對象，須依規定評選，目前並無國防部直屬高參幕僚主官家庭，且均依相關法規辦理招生。而國防部曾於106、107年針對鄰近大直地區單位軍中家庭完成托育需求訪查；支持設置幼兒園人數估79%，其中托兒需求以士官、兵最高，達53.6%、校官次之為25.5%。

國防部進一步說，依「幼兒教育及照顧法、非營利幼兒園實施辦法」，招生以「法定需要協助幼兒」為優先，次依為「高山偏遠及外、離島地區、單親家庭、志願役士兵、父母皆為現職人員及一般現役人員，其中也含文職聘雇等5類」順序進行評選，依行政契約議訂員額。

國防部說，目前國防部幼兒園預定招收台北國軍官兵眷屬子女138人，其中含警消21人、海巡7人；其餘經與北市協商，提供74個名額給台北市地區幼童，以落實軍人安家、軍眷安心、照顧弱勢、同時提供台北市地區周邊居民更多選擇的目標。

至於幼兒園未來經營，國防部說，依「幼兒教育及照顧法、非營利幼兒園實施辦法」，國防部大直非營利幼兒園後續由台北市政府公告甄選、委託公益法人經營；幼教師資則由北市府教育局監督輔導法人招募，國防部毋須支援經營人力。而眷童教育方式，教保活動依，均北市府教育局定的課程大綱辦理。

國軍將於今年8月重拾承辦幼兒園的業務，國防部幼兒園預定4月進行竣工查驗，順利的話可望在8月展開招生。記者洪哲政／翻攝

國防部 幼兒園 北市
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

今年第2次 美艦通過台海

獨╱今天通過台海的美國巡洋艦 三個月前才來過

國防部：美軍作戰艦 今穿越台灣海峽

黑鷹撞山誰先發出訊息啟動陸空聯合搜救？是她或是他？

相關新聞

前侍衛長張捷選前為私菸案記過去職 選後任國防部參事

總統府國安特勤私菸案造成前國安局長彭勝竹、前總統府侍衛長張捷中將請辭，張捷調任陸軍司令部委員，若1年內無新派任將須退伍。...

國軍重拾興辦幼兒照顧業務 國防部幼兒園新址將竣工

國軍將於今年8月重拾承辦幼兒園的業務，整建中的國防部幼兒園預定4月進行竣工查驗，順利的話可望在8月展開招生。雖然院址緊鄰...

今年第2次 美艦通過台海

國防部昨天晚間表示，美國海軍作戰艦一艘，上午由北向南航經台灣海峽。新聞稿並強調，美艦航經台灣海峽，係執行一般航行任務，國軍對周邊海域與空域之各方機艦動態，均全程掌握。

空軍司令：公布肇因 告慰殉職

空軍黑鷹直升機墜毀，導致前參謀總長沈一鳴等八名軍士官殉職，空軍司令熊厚基上將自請處分，記過一次。這也創下民國一○四年陸航六○一旅「阿帕契事件」導致時任參謀總長嚴德發記過一次、陸軍司令邱國正記過兩次之後，國軍再度有上將被記過的案例。

可控飛行撞地！這個航空老症頭也殺了小布…

空軍昨天公布黑鷹直升機失事初期調查報告，初判因山區天氣驟變、雲霧濃厚，飛行中瞬間進雲，來不及爬高才觸地墜毀。學者指出，黑鷹當時採目視飛航，但實施目視飛機須與雲層保持一定距離，此類事件被歸為「可控飛行撞地」，二○一四年復興航空在澎湖失事也是典型案例，這是航空界長期想改善的重點。

觀察站／黑鷹撞山 軍方不敢說的人為因素…

已故參謀總長沈一鳴上將等將官墜機身亡，造成國軍難以彌補的損失。軍方昨破天荒公布失事報告，值得肯定。但失事歸咎於環境與人因複合因素，也讓外界好奇環境與或人因，何者才是主因？

黑盒子關鍵解讀／再給他們2秒 黑鷹也許不會撞山

空軍昨天上午舉行記者會，花了將近一小時時間，解讀多達七十餘頁的「○一○二」空難初步失事報告。彙整包括機上黑盒子、氣象報告、航管對話等資訊，重見黑鷹直升機從起飛到撞山的十三分鐘。尤其最後一分鐘，飛機已經通過最高地障，逐漸下降進入蘭陽平原時，原本在目視條件邊緣的天候，又進一步惡化，使機員被迫進入雲中。在最後十秒鐘，副駕駛兩度提醒注意高度，正駕駛也隨即加馬力帶起機頭，但仍晚了兩秒鐘，造成遺憾。

黑鷹失事 空軍報告：天候驟變、應變不及的複合因素

造成參謀總長沈一鳴上將等八名軍士官殉職的UH-60M黑鷹直升機空難，空軍昨天公布初步失事調查報告指出，由於山區氣候驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，導致撞上山坡墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。

獨╱今天通過台海的美國巡洋艦 三個月前才來過

國防部今天晚間表示，美國海軍作戰艦一艘，上午由北向南航經台灣海峽。新聞稿並強調，美艦航經台灣海峽，係執行一般航行任務，國...

【即時短評】黑鷹折翼 最重要是檢討文化不是記過懲處

參謀總長沈一鳴上將墜機身亡，這位優秀將領的英年早逝，造成國軍難以彌補損失。面對空前嚴重意外，軍方破天荒向外公布失事報告，...

黑鷹傷重者黃佑民中將出院 僅陳映竹住院復健

UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職、5人獲救，其中後次室次長黃佑民中將傷勢最重。軍方人士今...

黑鷹失事全案調查報告 預計110年1月2日完成

UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，空軍今天公布初步事實調查報告，初判失事原因為環境（天氣及地形）與人因複合因素。軍方人...

熱門新聞

看到李文亮去世前口罩戴法 台灣醫師超心酸

陸國台辦槓上陳時中 痛批台「防疫機構負責人」滿口謊言

陸配上海返台搭高鐵回家 高鐵公布車次座位

全球疫情地圖／威士特丹號郵輪出現首例 各地新冠肺炎疫情一次看

驚呆了！習近平：我1月7日就對疫情防控提出要求

威士特丹號郵輪 出現首名確診新冠肺炎病患

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。