國軍重拾興辦幼兒照顧業務 國防部幼兒園新址將竣工

國軍將於今年8月重拾承辦幼兒園的業務，整建中的國防部幼兒園預定4月進行竣工查驗，順利的話可望在8月展開招生。雖然院址緊鄰國防部旁，但國防部稱目前並沒有高參幕僚子女就讀，招收的138名軍人家庭兒童，就讀優先順序資格是以「高山偏遠及外、離島地區、單親家庭、志願役士兵、父母皆為現職人員及一般現役人員」為優先，嘉惠北部基層官兵。

國軍過去也經營類似照顧幼童與少年的單位，過去辦理過幼兒園計有「國防大學復興崗幼稚園」、「中正預校中興幼兒園」、「空軍司令部台中市立省三國小附設幼稚園」、「海軍司令部海軍育幼院」、「海軍司令部中華婦女反共聯合會海軍分會附設海強幼稚園」、「海軍司令部中華婦女反共聯合會海軍陸戰隊分會附設陸友幼稚園」、「聯勤三軍托兒所」與「軍情局幼稚園」等多處，而這些幼兒園均於96年以前就停止辦理。

國防部表示，今為落實募兵制推動、滿足托育需求、照顧官兵及眷屬，回饋弱勢團體，國防部首次選定大直實踐營區與台北市府教育局合作共辦非營利幼兒園，希望實質嘉惠國軍官兵及眷屬。

國防部表示，國防部大直非營利幼兒園位於台北市中山區「實踐營區」；修建統包工程經費計4530萬元，編列108年度預算書表。此案108年4月17日開工，目前刻正申請竣工查驗，預定於109年4月上旬實施工程初驗，4月下旬配合北市府竣工查驗。

國防部表示，國防部非營利幼兒園招生對象，須依規定評選，目前並無國防部直屬高參幕僚主官家庭，且均依相關法規辦理招生。而國防部曾於106、107年針對鄰近大直地區單位軍中家庭完成托育需求訪查；支持設置幼兒園人數估79%，其中托兒需求以士官、兵最高，達53.6%、校官次之為25.5%。

國防部進一步說，依「幼兒教育及照顧法、非營利幼兒園實施辦法」，招生以「法定需要協助幼兒」為優先，次依為「高山偏遠及外、離島地區、單親家庭、志願役士兵、父母皆為現職人員及一般現役人員，其中也含文職聘雇等5類」順序進行評選，依行政契約議訂員額。

國防部說，目前國防部幼兒園預定招收台北國軍官兵眷屬子女138人，其中含警消21人、海巡7人；其餘經與北市協商，提供74個名額給台北市地區幼童，以落實軍人安家、軍眷安心、照顧弱勢、同時提供台北市地區周邊居民更多選擇的目標。