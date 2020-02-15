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獨╱今天通過台海的美國巡洋艦 三個月前才來過
國防部今天晚間表示，美國海軍作戰艦一艘，上午由北向南航經台灣海峽。新聞稿並強調，美艦航經台灣海峽，係執行一般航行任務，國軍對周邊海域與空域之各方機艦動態，均可全程掌握，狀況正常，請國人放心。
國防部並未宣布這艘美國軍艦的確實身分，消息人士指出，此次通過海峽的，是裝設神盾戰鬥系統的飛彈巡洋艦「昌斯洛維爾」號（USS Chancellorsville CG-62）。昌斯洛維爾號的母港在日本橫須賀，近年經常在台海周邊出現。去年11月12日，本艦也曾通過台灣海峽。
昌斯洛維爾號是今年（2020）第二艘通過台灣海峽的美國軍艦，其同型姊妹艦「希洛」號（USS Shiloh CG-67），也以橫須賀為母港，1月16日由南向北通過台灣海峽。
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