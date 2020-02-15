【即時短評】黑鷹折翼 最重要是檢討文化不是記過懲處

參謀總長沈一鳴上將墜機身亡，這位優秀將領的英年早逝，造成國軍難以彌補損失。面對空前嚴重意外，軍方破天荒向外公布失事報告，雖是亡羊補牢，但開誠布公的態度仍值得肯定。

幾乎所有意外都是「複合性事故」，非致命的單一因素湊在一起，就會釀成大禍。「0102」空難最先的因素是天氣，然而空軍對台灣山區氣候絕不陌生，飛行員也都經歷類似訓練，黑鷹直升機甚至可在沒有能見度情況「盲飛」。「小病」為何變成無解的憾事？就是軍方含蓄提及、不願細說的「人因」因素。

當天直升機出發前，還是晴空萬里，組員向航管申請目視航線（VFR）飛行，但在天氣變壞情況下，飛官可以向航管要求，改為非目視狀態的儀器航線（IFR）模式，就能爬高飛入雲幕中。航路上最高峰不過3800餘呎，只要超過此高度，絕無可能撞山。

由目視改為儀器，對硬體裝備與飛行員技術都毫無困難，但須先由航管人員以雷達確定其位置，再開始引導。依據民航局公布的飛航指南（AIP），在北宜山區必須爬高到5000呎以上，雷達才能看到。專機此時已飛越雪山山脈最高點，馬上就要進入蘭陽平原、降落蘇澳，如果又要特意爬高到5000呎，再從高空由航管引導下降，勢必多花相當時間。

軍隊最重視準時，尤其總長行程繁忙，在中午前就得趕回台北，下午又有會要開。儘管沈一鳴向來以明理好長官著稱，但駕駛恐仍難免有求好心切、不能遲到的心理壓力。面對天氣轉壞，是否要改飛儀器航線，潛意識多少會影響判斷。

另外從軍方報告中可知，在墜機前頃刻，正駕駛一面操縱飛機，同時還正與航管討論抵達蘇澳的時間，副駕駛兩度插話提醒高度，最後試圖改出時，仍晚了兩秒鐘。這種情況不由令人想起，1992年泰航311班機在尼泊爾加德滿都撞山，當時機長同樣「一心二用」，同時兼顧操作飛機重新進場，一面還與航管人員對話，導致未注意航向錯誤。