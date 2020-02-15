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國防部：美軍作戰艦 今穿越台灣海峽

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國防部：美軍作戰艦 今穿越台灣海峽

聯合報 / 記者洪哲政程嘉文／台北即時報導
圖為去年七月通過台海的美軍軍艦安提坦號（USS Antietam）。 圖／Antietam臉書粉絲專頁

國防部今（15）晚主動發布表示，美軍一艘作戰艦今天上午由北向南航經台灣海峽，國防部全程掌握。至於這艘軍艦的型式、船名，軍方都沒有公布。

國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域機、艦相關動態，狀況正常，請國人放心。

共機頻擾台 美軍作戰艦航經台灣海峽

【中央社／台北15日電】

新冠肺炎持續延燒，共軍日前仍派遣軍機擾台，美軍除了MC-130J、B-52轟炸機12日同時在台灣東、西部飛行外，國防部今天表示，一艘美軍作戰艦上午由北向南航經台灣海峽，國軍全程監偵。

共軍在中國新冠肺炎持續擴大之際，仍在9日、10日，不到24小時內連續兩次派遣共軍殲11、空警500、轟6等型機繞台執行遠海長航訓練；國軍F-16戰機緊急升空，並攔截伴飛。

美軍12日則派遣1架美軍MC-130J型機、2架美軍B-52轟炸機，分別在台灣西部的台灣海峽中線、台灣東部空域飛行。戰略學者蘇紫雲解讀，美軍是回應共軍對台的文攻武嚇，由於同時現蹤台灣東、西部，是十分罕見的兵力配置。

無獨有偶，美軍一架P-3C反潛機13日上午出現在台灣鵝鑾鼻外海。

國防部晚間發布新聞稿表示，美軍一艘作戰艦今天上午由北向南航經台灣海峽。

國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域機、艦相關動態，狀況正常，請國人放心。

根據國防部公開披露的訊息，此次美國軍艦航經台灣海峽為今年第二次，第一次則是在1月17日，為美軍一艘康德羅加級導彈巡洋艦夏洛號（CG-67）。而108年共有9次、107年7月起共有3次。

世界衛生組織（WHO）2月11日將新冠肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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