影／《軍情站》黑鷹失事初判複合因素 背後仍藏四隱憂
1月2日造成時任參謀總長沈一鳴等8人罹難的空軍黑鷹直升機事故，2月15日空軍召開臨時記者會說明初步調查報告內容，初步判斷肇事主因為天候驟變人員反應不及的複合因素。空軍督察長黃志偉表示飛行組員已盡全力避免憾事，未來將進行殘骸辨識等細部調查，並完成完整的失事調查報告。
但從失事過程中的事實證據，部分細節透露出在飛行上恐怕隱藏著危機，分別為從目視廊道飛行改為雷達引導的時機判斷、組員座艙資源管理在責任分擔上的均衡、飛行員模擬機高難度科目飛行時數的欠缺、還有飛行員較少，造成UH-60M型機飛行員必須同時兼飛S-70C，單一輕微問題不足以致命，但相乘相加卻造成無法挽回的憾事，必須從根本上斷絕上述飛安的隱憂，才能將失事的可能化為最低。
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