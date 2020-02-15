快訊

期交所董事長許虞哲去世 享壽67歲

歐洲死亡首例！法國80歲遊客確診新冠肺炎不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑鷹撞山誰先發出訊息啟動陸空聯合搜救？是她或是他？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
1月2日事發後據生還者轉述，當時直升機在山頭「迫降」後，當時參謀總長沈一鳴、情次室助次洪鴻鈞都還有生命跡象，生還者之一的通次室長曹進平中將本身是飛行員出身，負傷立即找尋急救包，希望施救傷者。圖／本報系資料照；搜救隊提供

空軍司令部今天公布「官版」1月2日黑鷹直升機失事初步調查報告，內容顯示，其實當天直升機墜毀後，生還者第一位以手機在山區向國防部發出求救訊息者，是國防部作計室參謀周欣頤中校的軍線手機；但據生還者披露，當日以手機發出首封求救簡訊者，是隨機生還的軍聞社女新聞士陳映竹。誰率先對外求救，關係國軍啟動陸空聯合搜救機制的時機，現在出現兩個版本。

空軍司令部今天舉行記者會，由空軍督察長黃志偉說明調查報告內容。提及搜救過程，他表示，國軍是在當日8時30分後，接獲生還者手機回報訊息，鎖定經緯度，下令空軍松山搜救待命機緊急起飛，40分啟動陸空聯合搜救。但接獲哪位生還者訊息回報後啟動搜救？出現兩種版本。

1月2日事發後據生還者轉述，當時直升機在山頭「迫降」後，當時參謀總長沈一鳴、情次室助次洪鴻鈞都還有生命跡象，生還者之一的通次室長曹進平中將本身是飛行員出身，負傷立即找尋急救包，希望施救傷者，但伸手卻拿到一台Garmin的GPS定位儀與哨子，因此迅速讀取失事現場經緯度，並由同樣生還的軍聞社女新聞士以簡訊發出；而當時所有手機都不通，只有女新聞士的台灣大仍有訊號。

但按空軍今日公佈「官版」的初步事實調查報告指出，當日8時零7分直升機雷達光點消失後，台北近場台因呼叫不到專機，曾於8時零8分請民航機華信361協助呼叫，但無法構連，空軍作戰部持續呼叫也無果，一直到８時19分松山作戰指揮中心才通報空軍作戰部：曾於「8時14分接獲生還的國防作計室參謀周欣頤中校軍線手機通報『飛機出事了』」，但隨即斷線，回撥無回應。而在軍方遍尋不著專機下落時，8時30分才又接到生還的作計室處長劉孝堂少將通知國防部聯三指直升機已撞山。軍方此時才啟動陸空聯合搜救機制。

空軍今天也披露，第一架自松山趕往的搜救機在8時55分抵達目標區，距失事地點僅0.1浬、約180公尺，但因山頭壟罩雲層，無法進入。

空軍 黑鷹直升機 國防部
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

黑鷹撞山致命12秒 空軍計畫加裝氣象雷達防重蹈覆轍

黑鷹失事報告：天候瞬變 飛行員應變不及

空軍黑鷹直升機撞山調查 機體慘烈翻滾70公尺

檢討黑鷹失事 空軍：專機任務未來編制雙正駕駛

相關新聞

影／《軍情站》黑鷹失事初判複合因素 背後仍藏四隱憂

1月2日造成時任參謀總長沈一鳴等8人罹難的空軍黑鷹直升機事故，2月15日空軍召開臨時記者會說明初步調查報告內容，初步判斷...

黑鷹撞山誰先發出訊息啟動陸空聯合搜救？是她或是他？

空軍司令部今天公布「官版」1月2日黑鷹直升機失事初步調查報告，內容顯示，其實當天直升機墜毀後，生還者第一位以手機在山區向...

黑鷹遭遇雲層為何不爬高？時間壓力或許是原因

空軍今天公布「0102」黑鷹直升機空難的初步調查報告，其中強調當天北宜交界山區氣候驟變，原本飛行員提交的飛行計畫，是全程...

黑鷹直升機失事懲處 空軍救護隊史首位隊長遭拔官調職

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊，昨天才換裝UH-60M黑鷹直升機成軍，上午空軍司令部公布黑鷹失事報告及懲處，除司令熊厚基...

黑鷹撞山致命12秒 空軍計畫加裝氣象雷達防重蹈覆轍

空軍司令部上午公布1月2日黑鷹直升機失事調查報告，內容披露，失事直升機在短短3秒間急速進雲失去目視，飛行員緊急拉升已來不...

黑鷹失事報告：天候瞬變 飛行員應變不及

空軍司令部今日公布1月2日黑鷹直升機失事初步調查報告，指失事原因屬環境（包括天氣、地形）與人因複合因素。

空軍黑鷹直升機撞山調查 機體慘烈翻滾70公尺

空軍司令部上午公布1月2日黑鷹直升機失事初步調查報告，內容披露，直升機試圖採取目視飛行，以低於戰術地圖警告標示的500呎...

黑鷹直升機失事 空軍發布懲處：上將司令記過

空軍司令部上午發布0102專案初步調查事實報告，同時公布懲處。空軍司令熊厚基等4名將校記過一至二次，空軍救護隊隊長林佳田...

空軍黑鷹致命5分墜機鐘還原 低空穿行山脈突失目視撞山

空軍司令部今日公布1月2日黑鷹直升機失事初步調查報告，空軍司令部督察長黃志偉指出，機號933的黑鷹直升機當日自松山出發通...

空勤總隊高雄機棚今年完工 黑鷹直升機將進駐

內政部空勤總隊在高雄國際機場新設直升機棚廠將於今年完工，總隊長井廷淵昨拜會市府，感謝市府協助，並表示將有黑鷹直升機進駐。...

逆轉？空軍公布黑鷹失事肇因 天候瞬變飛行員應變不及

空軍司令部今天在國防部舉行記者會，公布1月2日發生的黑鷹直升機失事初步調查報告。雖然失事當日飛行員最後一次向戰管回報稱空...

黑鷹救護隊成軍 藍海鷗功成身退

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊，換裝UH-60M黑鷹直升機昨天上午成軍，3架黑鷹編隊飛行接受空軍司令熊厚基上將校閱，新冠肺炎嚴峻，軍方防疫低調不公開，但受邀觀禮嘉義縣立委陳明文高調貼臉書，感謝國軍保家衛國。

熱門新聞

包機破局幕後／知情人士：陸方變卦 要求一次運回千人

女子從上海返台搭高鐵至左營 疾管處家門等她居家檢疫

全球疫情地圖／法國一名病患死亡成歐洲首例 各地新冠肺炎疫情一次看

現在全球最擔心日本！一日增8例確診新冠肺炎

看到李文亮去世前口罩戴法 台灣醫師超心酸

菲律賓宣布解除禁台令 外交部籲世衛更正對我不當列示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。