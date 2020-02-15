黑鷹撞山誰先發出訊息啟動陸空聯合搜救？是她或是他？

空軍司令部今天公布「官版」1月2日黑鷹直升機失事初步調查報告，內容顯示，其實當天直升機墜毀後，生還者第一位以手機在山區向國防部發出求救訊息者，是國防部作計室參謀周欣頤中校的軍線手機；但據生還者披露，當日以手機發出首封求救簡訊者，是隨機生還的軍聞社女新聞士陳映竹。誰率先對外求救，關係國軍啟動陸空聯合搜救機制的時機，現在出現兩個版本。

空軍司令部今天舉行記者會，由空軍督察長黃志偉說明調查報告內容。提及搜救過程，他表示，國軍是在當日8時30分後，接獲生還者手機回報訊息，鎖定經緯度，下令空軍松山搜救待命機緊急起飛，40分啟動陸空聯合搜救。但接獲哪位生還者訊息回報後啟動搜救？出現兩種版本。

1月2日事發後據生還者轉述，當時直升機在山頭「迫降」後，當時參謀總長沈一鳴、情次室助次洪鴻鈞都還有生命跡象，生還者之一的通次室長曹進平中將本身是飛行員出身，負傷立即找尋急救包，希望施救傷者，但伸手卻拿到一台Garmin的GPS定位儀與哨子，因此迅速讀取失事現場經緯度，並由同樣生還的軍聞社女新聞士以簡訊發出；而當時所有手機都不通，只有女新聞士的台灣大仍有訊號。

但按空軍今日公佈「官版」的初步事實調查報告指出，當日8時零7分直升機雷達光點消失後，台北近場台因呼叫不到專機，曾於8時零8分請民航機華信361協助呼叫，但無法構連，空軍作戰部持續呼叫也無果，一直到８時19分松山作戰指揮中心才通報空軍作戰部：曾於「8時14分接獲生還的國防作計室參謀周欣頤中校軍線手機通報『飛機出事了』」，但隨即斷線，回撥無回應。而在軍方遍尋不著專機下落時，8時30分才又接到生還的作計室處長劉孝堂少將通知國防部聯三指直升機已撞山。軍方此時才啟動陸空聯合搜救機制。

空軍今天也披露，第一架自松山趕往的搜救機在8時55分抵達目標區，距失事地點僅0.1浬、約180公尺，但因山頭壟罩雲層，無法進入。