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黑鷹遭遇雲層為何不爬高？時間壓力或許是原因

聯合報 / 記者程嘉文／台北即時報導
933號黑鷹直升機的飛行軌跡。圖／空軍提供

空軍今天公布「0102」黑鷹直升機空難的初步調查報告，其中強調當天北宜交界山區氣候驟變，原本飛行員提交的飛行計畫，是全程目視飛行C10航路。但在直升機飛過坪林之後，卻發現大量雲團開始迅速形成。機長一度表示：以雲層生成速度之快，等到回程時，應該不能再走這條航路了。

等到8時06分40.8秒，機長葉建儀向台北近場台報告位置，並表示將爬升到4000呎。進場台隨即回覆收到，表示請保持在4000呎以下，如要改變高度需要申請。此時直升機的高度是3740呎，也是全程最高點。接下來飛機並沒有繼續爬升到4000呎，反而開始下降。

幾乎就在同時（8時06分51秒），副駕駛插話提醒：「教官高度。」5秒鐘後，副駕駛再度打斷正駕駛與航管的對話：「教官現在高度。」正駕駛回覆「知道」，同時開始進行爬升操作，但飛機因為慣性，高度仍在下降。8時07分01秒，飛機撞擊地面，當時的垂直速度幾乎是零（平飛）。

在C10航路沿線的最高峰，是海拔3829呎的烘爐地山。照理說直升機只要爬到4000呎並且維持高度，即使雲霧使能見度歸零，也絕對不可能撞山。但此時為何駕駛選擇不繼續爬高，反而逐漸下降？

專家表示，原因可能是當時雲幕高度不斷降低，已經低於4000呎，機員很可能為了維持在雲下目視飛行，所以不再爬高，反而逐步降低高度。

黑鷹直升機搭配精確的定位導航系統和電子地圖，即使沒有能見度，「盲目飛行」也不成問題。但如果飛入雲中，就必須向航管單位要求，由「目視飛行」（VFR）轉為「儀器飛行」（IFR）。由VFR臨時轉為IFR，航管單位當然不會拒絕，更是飛行員必須熟悉的科目。

但是轉為IFR之後，必須接受航管的引導，因此航管會要求飛機爬升到航管雷達可以「看到」的高度，以當地山區來說，必須飛到5000呎以上。

依據國防部公布的行程，當天沈一鳴等人先飛到蘇澳的中正海軍基地慰問（預計抵達時間為8時20分），隨後再飛往附近的東澳嶺雷達站。一般而言，高階將領的視導慰問行程，時間都非常緊湊，往往中午之前就要趕回國防部，下午還有其他公務。對於933號黑鷹直升機來說，此時距離目的地蘇澳已不算太遠，如果拉高到5000呎，爬升與下降都要花掉相當多時間。如此一來，會比沿東北角海岸飛行的C2航路，花掉更多時間。

對於機員而言，當時決定繼續保持雲下VFR目視飛行，不向航管申請在雲中飛行的IFR，時間壓力可能是原因之一。

民航局公布的飛航指南，可看出失事現場當地高度航管雷達涵蓋範圍為5000呎。圖／民航局網站

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