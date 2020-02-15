黑鷹直升機失事懲處 空軍救護隊史首位隊長遭拔官調職

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊，昨天才換裝UH-60M黑鷹直升機成軍，上午空軍司令部公布黑鷹失事報告及懲處，除司令熊厚基、副司令范大維各記過一次，聯隊長顏有賢少將、副聯隊長鄭忠平上校及救護隊長林佳田三位要職全遭懲處，以林佳田處分最重被記大過調職，是救護隊史首位被調職隊長，對懲處結果，聯隊相關人員都不表示意見，但有退役救護隊主管飛官說「懲處合理」。

空軍司令部督察長黃志偉少將說，初步判斷因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。

黃志偉指出，不管搭載重要長官、載運物品等，救護隊的專機任務都是重要任務，在這次不幸事件發生後，空軍已立刻檢討，未來任務飛行人員將從教官層級，提升編制為雙正駕駛。

退役主管飛官說，救災視同作戰，搭載參謀總長沈一鳴等人行政專機失事報告公布，包括人為因素，救護隊長對航路選擇、機組員派遣，要負成敗責任，造成失事參謀總長等8人殉職，空軍懲處合理，救護隊長遭拔官調職，還是隊史頭一次，願軍方痛定思痛，記取教訓。

退役主管飛官指出，執行載運高級長官行政專機任務，是榮譽職務；飛直升機被外界視為高危險的職業，但成軍70年，海鷗弟兄姊妹們前仆後繼，不畏艱苦使命必達，「完成使命是軍人天職」，

他過去任職期間，行政專機的正副駕駛都要特別遴選，不只飛行時數本職學能，還有身家背景，人選還要報總統府核備。