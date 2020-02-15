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黑鷹撞山致命12秒 空軍計畫加裝氣象雷達防重蹈覆轍

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
空軍司令部上午公布1月2日黑鷹直升機墜毀烏來山區的初步失事調查報告，內容披露失事機撞山前最後一刻機務與姿態資料。記者洪哲政/翻攝

空軍司令部上午公布1月2日黑鷹直升機失事調查報告，內容披露，失事直升機在短短3秒間急速進雲失去目視，飛行員緊急拉升已來不及而撞山，整個過程約僅12秒。空軍司令部督察長黃志偉表示，此節顯示時間太短，飛行員反應不及。空軍因此決定在直升機上加裝氣象雷達，提供飛行員對突然生成的雲霧多點預警時間，以利提早調整航線。

調查報告指出，黑鷹直升機失事地點位於新北烘爐地山三角點東北方371公尺處，第一撞擊點標高1106公尺，等於3629呎。副駕駛曾設定機上戰術地圖地障警告為500呎，但直升機仍然穿行在500呎以下低空而至撞山。

黃志偉解釋說，副駕駛事前確實在多功能顯示器上將戰術地圖的地障警告設定為500呎，副駕駛兩度警告，就是來自儀表變紅標示，但500呎只是警告，空軍訓練上並未規定飛行員低於500呎不能飛行，而是依據目視飛航規則，只要能目視障礙，不碰到障礙為最高指導原則，沒想到通過陵線障礙後，後續卻進入雲層，所以直升機最後有爬高的動作，因為訓練上進雲就是立即爬高到最低障礙物或最低雷達導引以上，再申請航管引導。

空軍判斷，失事機通過山頭前，仍可保持目視，並採取俯角維持目視，沒想到後面急速進雲，過程間只有12秒，3秒進雲，之後就是一連串爬升處置，飛機改姿態成爬升，只僅6到7秒，時間非常短，雖然直升機保持目視操作，是合乎訓練邏輯。黃志偉表示，正駕駛葉建儀擁有在山間執行空中搜救任務的經驗，面對這類情況應有處置能力，但碰到這種情況，應處不及，時間實在太短。

黃志偉說，因應這個案例，空軍決定在直升機上加裝氣象雷達，提供飛行員對突然生成的雲霧多點預警時間，及早調整航線，避免在目視操作時應變不及。

空軍進一步表示，評估加裝機載氣象雷達，是為使任務機組員能充分掌握飛行路徑天候狀況，原UH-60M型機規劃5架性能提升，已評估加裝機載偵測低空雲霧精密氣象雷達裝備，提供早期預警，以利飛行員預先應變或採取避讓措施，維護飛行安全。

空軍司令部督察長黃志偉表示，空軍決定在黑鷹直升機上加裝氣象雷達，提供飛行員對突然生成的雲霧多點預警時間，以利提早調整航線。記者洪哲政／攝影

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