空軍黑鷹直升機撞山調查 機體慘烈翻滾70公尺

空軍司令部上午公布1月2日黑鷹直升機失事初步調查報告，內容披露，直升機試圖採取目視飛行，以低於戰術地圖警告標示的500呎以下低空，穿行山脈，不料突然進雲撞山。報告還原戰機撞山後慘烈翻滾達70公尺。空軍司令部督察長黃志偉表示，機組員事前已全力拉升，改變飛機俯角飛行狀態，才能在這種情況下有人員生還。

黃志偉報告指出，失事前12秒，正駕駛對外無線電通聯，同時操作飛機企圖脫離雲層，副駕駛同步運用系統檢查地障，並2次提醒正駕駛注高度，正駕駛也回應「知道」，並加馬力將機頭帶起，但來不及爬升飛機就已觸地撞山。

調查報告顯示，根據生還者表示和後續機內通話顯示，飛機下降約3秒，即當日上午8時6分51秒前飛至失事地點山頭北側，當時山頭完全覆蓋雲層，飛機處於進雲狀態。後續趕抵希望展開搜救的直升機也回報高度3629呎的失事山頭，完全在雲裡。

調查報告指出，直升機光點消失後，台北近場台因呼叫不到專機，曾於8時零8分請民航機華信361協助呼叫，但無法構連，空軍作戰部持續呼叫也無果，一直到19分松山作戰指揮中心通報空作部，於8時14分接獲生的國防作計室參謀周欣頤中校軍線手機通報「飛機出事了」，隨即斷線，回撥無回應。在軍方遍尋不著專機下落時，8時30分才又接到生還的作計室處長劉孝堂少將通知國防部聯三，直升機撞山。軍方此時才啟動陸空聯合搜救機制。