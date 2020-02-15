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黑鷹直升機失事 空軍發布懲處：上將司令記過
空軍司令部上午發布0102專案初步調查事實報告，同時公布懲處。空軍司令熊厚基等4名將校記過一至二次，空軍救護隊隊長林佳田則因此案遭記大過一次，調離現職。熊厚基表示，公布詳盡肇因，是告慰將士在天之靈最好的方式，相信也是殉職將士所希望的。
空軍司令部上午在國防部舉行記者會，其中熊厚基發生重大意外事件，負全軍飛安成敗之責，自請懲處、記過一次；副司令范大維因負全軍飛安之責，記過一次；第四聯隊長顏有賢、副聯隊長鄭忠平為聯隊正副主管，負飛安成敗之責，記過二次；第四聯隊救護隊隊長林佳田為任務單位主官，負飛安成敗之責，大過一次，調離現職。
熊厚基致詞表示，此案目前完成初步失事調查，對外公布詳盡肇因，是告慰將士在天之最好的方式，相信也是他們所希望的，空軍永遠緬懷殉職將士，殉職將士的眷屬也是空軍的家人，空軍必定善盡胞澤之情，妥善照顧。
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