空軍黑鷹墜機致命5分鐘還原 低空穿行山脈突失目視撞山

空軍司令部今日公布1月2日黑鷹直升機失事初步調查報告，空軍司令部督察長黃志偉指出，機號933的黑鷹直升機當日自松山出發通過坪林後，飛行在上方有雲蓋、下方能目視山勢的空域，撞擊意外發生前約40秒間，副駕駛不但使用戰術地圖系統，先將地障警告設定為500呎，確保飛機高度過低時儀表會變色警告，且曾兩度提醒正駕駛「高度」，但正駕駛為避免拉升進雲，在儀表與人員警告下，選擇在距地面200餘呎的低空穿行，最後因突然的雲勢遮掩飛行員飛航目視，導致撞山。

記者會將在由空軍司令熊厚基率隊向國人說明，包括國防部督察單位與陸軍搜救部隊都派代表與會。而根據事發當時熊厚基的說法，飛行員在失事前最後一次回報是報天氣，時間是當天上午8點零6到7分之間：「能見度7哩，雲高3000至5000呎，符合進場標準」，但7分時直升機的雷達光點在距蘇澳中正港328.7度17浬左右消失，最後發現軍機墜毀在桶後溪溪谷。空軍今天公布內容，顯示氣候在數十秒內發生劇變。

空軍司令部上午在國防部舉行記者會，由空軍司令熊厚基主持，說明黑鷹直升機失事初步調查報告。失事調查中的「人因」備受矚目，空軍披露黑鷹直升機撞山前5分鐘飛航軌跡重建，詳盡披露機組人員的因處狀況及每個動作飛機的高度與機械狀況。

空軍司令部督察長黃志偉報告調查內容顯示，失事機在當日上午8時零2分30秒通過坪林上空後，副駕駛先是反應可全程目視地面，但正駕駛隨後反應「這邊回來搞不好不能走了，雲長這麼快」；而正駕駛雖回報因應雲勢將把飛機高度爬升到4000呎，但為了不進入上方的雲蓋，直升機一直是在距地3600至3700呎高度飛行，副駕駛隨後雖立即設定機上的戰術地圖，且兩度警告正駕駛高度有異，但正駕駛卻疑因為看清地障，而將直升機作俯角操作，且高度迫近200呎一路向下，最後導致撞山。

黃志偉解釋說，空軍的訓練邏輯中並未規定戰術地圖顯示低於警告高度後，飛行員不能採取低空目視飛行。生還人員證稱，飛機撞山前周邊已看不景物，顯突然進雲；他強調，三名機組員全力操控飛機直至最後一刻，法醫驗屍時發正、副駕駛手腳嚴重扭曲，發動機扭力已提升到70%，顯示機組人員全力拉升飛機至最後一刻，令人不捨。