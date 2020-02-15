國防部公布黑鷹失事報告初判為環境與人因複合因素
空軍司令部今天上午召開記者會針對UH-60M型黑鷹直升機失事案，經專案小組調查，並由運安會及美方協助執行黑盒子資料下載，交叉比對天氣與機務等資料完成初步調查報告，向國人說明。
空軍司令部進一步表示 ，黑盒子無實質損壞，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。
依現有事證初步判定，山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，飛行員不及應爬高處，觸地墜毁，屬環境（天氣及地形）與人為複合因素造成。
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