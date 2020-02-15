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「多1秒就能避免…」黑鷹墜機致命5分鐘 低空穿行突失目視撞山

防堵失聯 柯文哲強調要合作：再不行就電子手銬

國防部公布黑鷹失事報告初判為環境與人因複合因素

攝影中心 / 記者林俊良/台北即時報導
空軍司令部督察長黃志偉，上午公布黑鷹失事報告，經專案小組調查，依現有事證初步判定，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素造成。記者林俊良/攝影

空軍司令部今天上午召開記者會針對UH-60M型黑鷹直升機失事案，經專案小組調查，並由運安會及美方協助執行黑盒子資料下載，交叉比對天氣與機務等資料完成初步調查報告，向國人說明。

空軍司令部進一步表示 ，黑盒子無實質損壞，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。

依現有事證初步判定，山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，飛行員不及應爬高處，觸地墜毁，屬環境（天氣及地形）與人為複合因素造成。

空軍司令部上午由司令熊厚基（左一）、督察長黃志偉（右三）公布黑鷹失事報告，經專案小組調查，依現有事證初步判定，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素造成。記者林俊良/攝影
空軍司令部督察長黃志偉，上午公布黑鷹失事報告，經專案小組調查，依現有事證初步判定，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素造成。記者林俊良/攝影
空軍司令部督察長黃志偉，上午公布黑鷹失事報告，經專案小組調查，依現有事證初步判定，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素造成。記者林俊良/攝影
空軍司令部督察長黃志偉，上午公布黑鷹失事報告，經專案小組調查，依現有事證初步判定，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素造成。記者林俊良/攝影

空軍 黑鷹直升機
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