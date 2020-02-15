逆轉？空軍公布黑鷹失事肇因 天候瞬變飛行員應變不及

空軍司令部今天在國防部舉行記者會，公布1月2日發生的黑鷹直升機失事初步調查報告。雖然失事當日飛行員最後一次向戰管回報稱空中氣候「能見度達7哩，符合進場標準」等，但空軍調查後今聲稱，依現有事證，初判因山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，失事原因屬環境包括天氣、地形與人因複合因素。空軍稱計畫在直升機上加裝機載氣象雷達，提升飛行安全。

記者會將由空軍司令熊厚基率隊向國人說明，包括國防部督察單位與陸軍搜救部隊都派代表與會。而根據事發當時熊厚基的說法，飛行員在失事前最後一次回報是報天氣，時間是當天上午8點零6到7分之間：「能見度7哩，雲高3000至5000呎，符合進場標準」，但7分時直升機的雷達光點在距蘇澳中正港328.7度17浬左右消失，最後發現軍機墜毀在桶後溪溪谷。

空軍司令部今天表示，UH-60M型機失事案，經專案小組嚴謹調查，並由運安及美方協助執行黑盒子資料下載，交叉比對天氣與機務等事實資料，已完成初步事實調查報告，特於本日剴切向國人說明。

空車司令部表示，依運安會及美方解讀資料，黑盒子無實質損壞，飛行全程主警告未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。而依現有事證，初判因山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬環境包括天氣及地形與人因複合因素。

空軍司令部說，面對如此重大飛安事件，空軍坦承面對，務實檢討，除有效精進飛行員應變訓練，並計畫加裝機載氣象雷達，提升飛行安全，確保空軍戰力。