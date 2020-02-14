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「翔鳶案」黑鷹直升機成軍 空軍宣布S-70C-1型機除役

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍救護隊所S-70C-1/A型直升機自民國75年接機至今，超出30年使用年限，平日擔負各項山海空難搜救、外離島傷患後送等任務，出勤率極高。圖／國防部

空軍今天在嘉義水上基地舉行救護隊「UH-60M黑鷹直升機成軍典禮暨S-70C-1型機除役典禮」。因上月黑鷹墜機案造成8死5傷慘劇，這項儀式因此改為内部活動，未對外開放。受邀與會的民進黨嘉義立委陳明文，今天透過臉書貼文披露部分儀式實況，同時也披露空軍救護隊所屬S-70C-1/A型直升機正式汰除。

空軍救護隊所S-70C-1/A型直升機自民國75年接機至今，超出30年使用年限，平日擔負各項山海空難搜救、外離島傷患後送等任務，出勤率極高，為維持救護任務安全，國防部在105年12月27日令頒陸軍UH-60M直升機移交空軍案，以「翔鳶專案」為名辦理移交空軍15架黑鷹直升機，汰除S-70C-1/A型直升機，以降低任務風險，增加安全裕度。

陳明文貼文披露，他今天與民進黨立委蔡易餘、王美惠前往水上空軍基地，參加空軍UH-60M成軍暨S-70C-1型機除役典禮。

陳明文貼文表示：國軍是我們最重要的基石，近日中共軍機繞台，國軍為我們守護領空，連防疫工作都需要國軍弟兄姊妹的幫忙，中華民國國軍是一支訓練精良的部隊，面對各種威脅與挑戰不會屈服。陳明文感謝國軍弟兄努力維護區域和平穩定，保家衛國，「謝謝你們守護台灣！」

貼文附圖披露空軍接裝的黑鷹直升機3架編隊通過典禮台上空，主持典禮的空軍司令熊厚基贈送紀念品給陳明文等人。

陸軍採購60架UH-60M直升機，奉令移撥15架給空軍救護隊及內政部空勤總隊。空軍曾表示，完成黑鷹接機作業成軍後，計畫將其中5架性能提升為夜間搜救機型，現有S-70C-1/A型直升機將逐年汰除，現已汰除8架。

空軍將在明日（15日）於國防部舉行「空軍黑鷹失事調查報告說明會」說明月前黑鷹直升機失事肇因。

民進黨嘉義立委陳明文今天透過臉書貼文披露「UH-60M黑鷹直升機成軍典禮暨S-70C-1型機除役典禮」部分儀式實況，主持典禮的空軍司令熊厚基贈送紀念品給陳明文等人。圖／取自陳明文臉書
空軍今天在嘉義水上基地舉行救護隊「UH-60M黑鷹直升機成軍典禮暨S-70C-1型機除役典禮」。受邀與會的民進黨嘉義立委陳明文，今天透過臉書貼文披露部分儀式實況。圖／取自陳明文臉書
空軍今天在嘉義水上基地舉行救護隊「UH-60M黑鷹直升機成軍典禮暨S-70C-1型機除役典禮」。受邀與會的民進黨嘉義立委陳明文，今天透過臉書貼文披露部分儀式實況。圖／取自陳明文臉書

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