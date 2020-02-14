影／《軍情站》空軍救護隊UH-60M成軍 藍鷹蛻變成黑鷹

空軍救護隊使用30餘年的S-70C-1型直升機，在國防部移撥陸軍15架UH-60M後，於2月14日達到完全作戰能力(FOC)。空軍原訂公開舉辦成軍典禮並邀請媒體採訪。但據了解，在1月2日造成時任參謀總長沈一鳴等8人殉職的事故，初步調查報告已經完成，並準備於2月15日召開記者會公佈報告詳細內容；另外新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，防治工作變為社會輿論與政府施政的重點。因此軍方高層認為此時舉辦盛大的成軍典禮與社會氛圍並不適合，因此將原訂公開的成軍典禮轉為極低調的內部活動。

但聯合報於107年空軍初接裝UH-60M時，已採訪救護隊黑鷹在高山與海域進行的換裝訓練，與少見的夜視鏡夜航訓練，另外更是獨家空拍S-70C-1與UH-60M比翼飛行的歷史畫面。成軍典禮雖然改成不公開，但還是能一睹空軍救護隊藍鷹蛻變成黑鷹的神采。