空軍救護隊換裝黑鷹成軍 S-70C藍海鷗功能身退封存

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊，換裝UH-60M黑鷹直升機，上午在嘉義基地低調舉行成軍典禮，救護隊將有14架UH-60M黑鷹、3架S-70C-6、3架EC225等三種機型執勤，13架逾齡除役S-70C藍海鷗服勤33年，勞苦功高，功成身退，軍方將封存；航空迷建議比照美日英等國，動態保存，特定節慶開放國人參觀，不要只封存當「標本」。

國人熟悉S-70C藍海鷗除役，讓航空迷不捨，謝姓航空迷說，大家對慈航天使藍海鷗有感情，遭遇山海難及天災，都可看到藍海鷗飛翔天際，國外航空展可看到軍方除役飛機，開放民眾搭載地面滑行，部分保養好的機型還動態保存，希望除役藍海鷗比照辦理。

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊換裝UH-60M黑鷹直升機，上午低調舉行成軍典禮，13架逾齡除役S-70C藍海鷗勞苦功高，功成身退將封存。圖／航空迷提供

軍方說，13架S-70C藍海鷗，75年接機成軍，機齡逾30年，歷經賀伯、莫拉克等重大風災，以及九二一大地震，八八風災共搶救3900名災民，超越921震災1885人，改寫救難人數新紀錄，是國軍救災英雄，若加計山海難救援災民逾萬人以上，隊史館陳列救難事蹟。

軍方表示，13架S-70C藍海鷗操得厲害，勞苦功高，功成身退，將封存除役，未來是否做空軍史蹟展示機，或捐贈地方，由國防部決定。

黑鷹與藍海鷗都是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，前者軍用機具數位導航系統，後者商用機，黑鷹是從S-70型發展而來的一種中型通用或攻擊直升機，主要特色是高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。