車商曝光憲兵指揮部接收Tesla 黑色勁爆造型超酷炫

國軍開始採購特斯拉（Tesla）電動車作為行政用車，車商昨在推特與官網上披露首波接車的憲兵指揮部所屬「軍B-90205」Model 3新車，現場有憲兵人員檢視車輛實況。

國防部承行政院要求「推展經濟能源政策」政策，要求各軍種國軍行政用車開始採用電動汽車，同時在營區內建設充電基樁。去年11月起包括國防部軍備局209廠、電訊發展室、國防大學與憲兵指揮部，共計招標採購5輛電動車，相關標案均由台灣特斯拉公司得標，標案內容包含充電基樁工程，每輛車約159萬元左右。

最新採購兩輛特斯拉電動車的憲兵指揮部曾表示，此案承行政院「推展經濟能源政策」進行採購，兩輛特斯拉電動車將部署在憲指部直屬連隊，作為行政用車。

特斯拉車主台灣分公司的負責人邁克爾（Michael）昨日在Tesla Owners Taiwan推特帳號上，發布憲指部人員接收Model 3新車的狀況，黑色新軍事跑車勁爆造型爆光。車商官網上另刊登有專文披露台灣軍方已試購特斯拉Model 3，探索將電動汽車納入其未來軍車隊的可能性。

專文指稱，一位要求匿名的軍事承包商告訴台灣軍方，預計還會有10至20輛Model 3到貨；而除了全電動轎車外，憲指部還購買了太陽能屋頂型與兩個壁式充電器。 特斯拉車主台灣分公司的負責人邁克爾（Michael）昨日在Tesla Owners Taiwan推特帳號上，發布憲指部人員接收Model 3新車的狀況，黑色新軍跑車勁爆造型爆光。圖/Tesla Owners Taiwan推特