綠委透露美軍P-3飛台灣附近 其實是EP-3電偵機

聯合報 / 記者程嘉文／台北即時報導
立委王定宇臉書透露，13日上午有一架美軍P-3C由嘉手納飛抵鵝鑾鼻南方。不過美軍P-3都已除役，如今可能出現的，是EP-3電偵機。文章附圖的P-3，則在大西洋地區服役，單位已於1997年解編。圖/引自王定宇臉書粉專

民進黨立委王定宇13日下午在臉書爆料「台灣周邊國防消息」，宣稱本日上午有一架美國海軍P-3C型機，從琉球的嘉手納空軍基地起飛，飛經鵝鑾鼻南南西方約70-80海浬處，再折返回嘉手納基地。王定宇並指出，國防部皆有掌握，這次是美軍例行性飛行。

不過，中華戰略學會研究員張競則指出，美軍的P-3C已經退役，如今絕無可能出現在東亞地區。立委將執行反潛巡邏任務的P-3「獵戶座」（Orion）型機，與擔任電子情報蒐集的EP-3「牡羊座」（Aries），兩者混為一談。而EP-3出現在台灣南部外海的原因，很可能是蒐集原定13日上午發射的「飛鼠一號」火箭情資。

張競表示，不知道王定宇如何得知美國海軍的P-3C動態，但整個情節實在「很幽靈」，因為美國海軍最後一個使用P-3C的第40巡邏中隊（VP-40），去年4月最後一次執行海外任務部署兵力派遣，11月海外部署任務結束，所有的P-3C返回美國華盛頓州的惠德比島海軍航空基地（Whidbey Island Navy Air Station）進行除役。至於王定宇臉書文章中所附的P-3照片，隸屬VP-11中隊，駐地在美國東岸的緬因州，而且該中隊1997年就已解編。

張競並指出，美軍雖然已經沒有P-3，但是EP-3電偵機則還在東亞服勤。第一偵察中隊（VQ-1）的EP-3，在日本青森縣的三澤基地派有分遣兵力。如果要向南執行電子情報蒐集，會提前推進到嘉手納基地。2001年的南海撞機事件，主角就是由嘉手納起飛、VQ-1的EP-3。中共海軍航空兵飛官王偉駕駛殲八監控時，過於貼近導致碰撞墜海，受損的EP-3則降落海南島陵水機場。

至於美軍的EP-3為何要飛到鵝鑾鼻南方空域又折返？張競表示，「讓我們猜猜這些關鍵字：達仁鄉、南仁村、晉陞公司、飛鼠一號⋯⋯⋯」，我方是美方情蒐的目標。

海軍 3C 美軍
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

國防立委披露軍機 美軍P-3C反潛機今飛經鵝鑾鼻外海

第14天了！鑽石公主號泊基隆危機解除？網：再觀察一周

美軍機又來了 P-3C反潛機現蹤台灣南部外海

菲國會議員質詢「星國病例多不禁卻禁台」 官員答不出

相關新聞

綠委透露美軍P-3飛台灣附近 其實是EP-3電偵機

民進黨立委王定宇13日下午在臉書爆料「台灣周邊國防消息」，宣稱本日上午有一架美國海軍P-3C型機，從琉球的嘉手納空軍基地...

黑鷹失事原因 天候突變＋座艙資源管理不良

今年1月2日，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職的空軍UH-60M黑鷹直升機失事事件，空軍已完成初期調查報告，將於本周六（...

黑鷹失事 空軍司令也將被懲處

空軍「0102」黑鷹直升機失事報告出爐，軍方官員透露，由於其中包括未落實「座艙資源管理」（CRM，cockpit res...

黑鷹直升機失事報告 空軍周六上午公布

今年1月2日，造成參謀總長沈一鳴上將等8位軍士官殉職的空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機失事事件，空軍已依規定，在45天內...

空軍黑鷹直升機失事肇因將解謎 降落航線穿雲撞山？

空軍UH-60M黑鷹直升機失事調查委員會完成肇因初步調查報告。知情官員披露，當時山區上空天候不佳，直升機在降落航線穿雲時...

國防立委披露軍機 美軍P-3C反潛機今飛經鵝鑾鼻外海

民進黨立委王定宇擔任立法院外交及國防委員會召集委員，他今天（13日）透過臉書披露，美軍軍機持續在台海空域活動，一架美軍P...

美軍機又來了 P-3C反潛機現蹤台灣南部外海

共軍擾台之際，美軍MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機昨天罕見同時現蹤台灣西部、東部海域。民進黨籍立委王定宇今天披露...

火箭飛鼠一號 名字典出賽夏族語

晉陞太空科技公司研發自製的飛鼠一號HAPITH-I，是以原住民賽夏族對飛鼠稱呼來命名，希望從部落出發，開啟台灣太空未來，帶動部落發展。

想見證火箭發射 民眾擠爆南田部落

晉陞太空科技公司飛鼠一號火箭清晨終止發射，令上千名在場關心的民眾有些遺憾，當地南田部落居民有人開心，有人遺憾，有人期待下一次能成功，有村民說這比放核廢料好。

國造火箭飛鼠一號 發射失敗

晉陞太空科技公司研發自製飛鼠一號HAPITH-I探空火箭，原訂今天清晨在台東縣達仁鄉南田村試射，因系統異常，終止發射。晉陞太空科技公司董事長陳彥升說，火箭有順利點燃，對公司團隊而言，就已經是一種收穫。這是台灣民間公司自製火箭首次試射，雖沒順利發射升空，但已寫下新紀錄。

防疫優先 空軍救護隊換裝黑鷹明天低調成軍

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊，一架UH-60M黑鷹直升機上個月失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，軍方換裝腳步未停...

軍人受懲降階也降薪 國防部新訂詳細規則

行政院會去年通過「陸海空軍軍官士官任官條例」修正草案，規定軍官、士官因案受「降階」懲罰後，俸級也依降級後的官階調整。國防...

熱門新聞

新冠肺炎全球燒！菲律賓維持旅行禁令 嗆台儘管取消免簽

湖北新冠肺炎確診單日爆增1萬4,840例 累計確診4萬8,206例

38年前神預言！美1981年驚悚小說驚見「武漢病毒」

全球疫情地圖／鑽石公主號2名印度籍船員確診 各地新冠肺炎疫情一次看

大陸疫情整理包／湖北一夕暴增萬例！確診近6萬例、累積逾1300死

影／我第二例痊癒患者自白 「我不勇敢誰幫你堅強」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。