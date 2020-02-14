綠委透露美軍P-3飛台灣附近 其實是EP-3電偵機

民進黨立委王定宇13日下午在臉書爆料「台灣周邊國防消息」，宣稱本日上午有一架美國海軍P-3C型機，從琉球的嘉手納空軍基地起飛，飛經鵝鑾鼻南南西方約70-80海浬處，再折返回嘉手納基地。王定宇並指出，國防部皆有掌握，這次是美軍例行性飛行。

不過，中華戰略學會研究員張競則指出，美軍的P-3C已經退役，如今絕無可能出現在東亞地區。立委將執行反潛巡邏任務的P-3「獵戶座」（Orion）型機，與擔任電子情報蒐集的EP-3「牡羊座」（Aries），兩者混為一談。而EP-3出現在台灣南部外海的原因，很可能是蒐集原定13日上午發射的「飛鼠一號」火箭情資。

張競表示，不知道王定宇如何得知美國海軍的P-3C動態，但整個情節實在「很幽靈」，因為美國海軍最後一個使用P-3C的第40巡邏中隊（VP-40），去年4月最後一次執行海外任務部署兵力派遣，11月海外部署任務結束，所有的P-3C返回美國華盛頓州的惠德比島海軍航空基地（Whidbey Island Navy Air Station）進行除役。至於王定宇臉書文章中所附的P-3照片，隸屬VP-11中隊，駐地在美國東岸的緬因州，而且該中隊1997年就已解編。

張競並指出，美軍雖然已經沒有P-3，但是EP-3電偵機則還在東亞服勤。第一偵察中隊（VQ-1）的EP-3，在日本青森縣的三澤基地派有分遣兵力。如果要向南執行電子情報蒐集，會提前推進到嘉手納基地。2001年的南海撞機事件，主角就是由嘉手納起飛、VQ-1的EP-3。中共海軍航空兵飛官王偉駕駛殲八監控時，過於貼近導致碰撞墜海，受損的EP-3則降落海南島陵水機場。

至於美軍的EP-3為何要飛到鵝鑾鼻南方空域又折返？張競表示，「讓我們猜猜這些關鍵字：達仁鄉、南仁村、晉陞公司、飛鼠一號⋯⋯⋯」，我方是美方情蒐的目標。