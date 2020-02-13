黑鷹失事 空軍司令也將被懲處

空軍「0102」黑鷹直升機失事報告出爐，軍方官員透露，由於其中包括未落實「座艙資源管理」（CRM，cockpit resource management）的人為因素，所屬主官將有一定懲處。消息人士透露，遭處分官員的層級，甚至高到空軍司令熊厚基上將。

軍方也頒布新規定，日後直升機執行長官專機任務，正駕駛必須具備該機種的教官資格，副駕駛至少須具備正駕駛資格。

官員表示，「0102」事故的資訊完整度，堪稱歷年軍機失事調查之冠。因為UH-60Ｍ的黑盒子標準比照民航機，不但內容詳盡，而且一般飛安調查單位（如行政院運安會）都能解讀。相較之下，幻象2000或F-16等戰機雖也有黑盒子，但受限於空間與重量，資訊記載遠較有限。

UH-60M還裝有「整合式載具健康管理系統」（IVHMS，Integrated vehicle health monitoring system），記載本機所有的機務狀況紀錄，以及飛行計畫等資訊。國軍引進黑鷹時，就在台中新社的陸航602旅，建置了這套系統的解讀能量，對於飛機的檢修，以及考核空地勤人員表現，都提供很大便利。

由於黑盒子或IVHMS系統，其實國內都有解讀能量，因此事發後不久，軍方對事故原因掌握，已經八九不離十。官員透露，我方堅持送美國再度解讀，一方面是殉職人員層級太高，寧可請美方背書，以加強報告信度；二方面也不希望社會輿論的關注焦點，過早就轉移到相關人員的究責上。

所謂「座艙資源管理」又稱「組員資源管理」，是1970年代美國航空界提出的觀念，是在分析多次空難事件後歸納出，如何避免人為錯誤因素導致失事。基本觀念是在兩人以上駕駛的飛機上，每名機員各司其職，而非彼此角色重疊，無法相輔相成，導致「一加一小於二」甚至「一加一小於一」的後果。