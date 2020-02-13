黑鷹直升機失事報告 空軍周六上午公布
今年1月2日，造成參謀總長沈一鳴上將等8位軍士官殉職的空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機失事事件，空軍已依規定，在45天內完成初步調查報告。空軍司令部今天（13日）晚間宣布，失事調查小組協同運安會及美方專案判讀，已完成階段事實調查報告。本部預於2月15日上午10時，舉行記者會向外界說明。
今天有媒體報導指出，調查報告指向，失事原因是天候突變與座艙資源管理欠當等人為因素所導致的「複合性事故」。對此軍方新聞稿表示「籲請媒體朋友勿做臆測性報導」，但並未否認。
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