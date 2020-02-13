空軍黑鷹直升機失事肇因將解謎 降落航線穿雲撞山？

空軍UH-60M黑鷹直升機失事調查委員會完成肇因初步調查報告。知情官員披露，當時山區上空天候不佳，直升機在降落航線穿雲時，來不及反應撞山，造成憾事。

對此，空軍司令部政戰主任王純雄今天沒有評論。他表示，空軍將在近日召開說明會，屆時會將失事肇因「講得非常清楚」。

機號933的空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機，上月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成故參謀總長沈一鳴、參謀本部總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、國防部政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職；同時有5名將校官士受傷。

國防部失事現場尋獲黑盒子後，1月8日交由美國在台協會（AIT）送往美國，由美軍進行為期4週解讀，上周送回。

知情官員今天透露，空軍已完成初步調查報告，初步研判失事原因是因天候、地形及人為等複合因素造成。

他指出，失事地點當天的天氣狀況不佳，直升機進入雲霧中來不及反應，最後造成憾事，至於確切原因，空軍將在近期召開說明會對外說明。