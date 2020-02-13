國防立委披露軍機 美軍P-3C反潛機今飛經鵝鑾鼻外海

晉陞太空科技公司研發自製飛鼠一號HAPITH-I探空火箭，原訂今天清晨在台東縣達仁鄉南田村試射，因系統異常，終止發射。晉陞太空科技公司董事長陳彥升說，火箭有順利點燃，對公司團隊而言，就已經是一種收穫。這是台灣民間公司自製火箭首次試射，雖沒順利發射升空，但已寫下新紀錄。

2020-02-13 14:17