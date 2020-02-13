國防立委披露軍機 美軍P-3C反潛機今飛經鵝鑾鼻外海
民進黨立委王定宇擔任立法院外交及國防委員會召集委員，他今天（13日）透過臉書披露，美軍軍機持續在台海空域活動，一架美軍P3-C反潛機上午飛經鵝鑾鼻南南西方約70-80海浬處，為國防部所掌握。
針對立委貼文，國防部發言人史順文回應表示，對台灣周邊海、空域動態，國軍運用情監偵作為，均能充分掌握與即時應處，維護區域穩定與確保國家安全。
王定宇以「台灣周邊國防消息」為題在臉貼文披露：今天上午一架美軍P3-C，從嘉手納空軍基地起飛，飛經鵝鑾鼻南南西方約70-80海浬處，折返回嘉手納基地。台灣國防部皆有掌握，這次為美軍例行性飛行。
貼文稱：昨天罕見的美軍軍機分別派遣兩架B-52戰略轟炸機、一架MC-130J特戰運輸機，分別取道台灣東部空域、台灣海峽上空由北向南飛行，罕見「繞台」行動引發關注。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言