防疫優先 空軍救護隊換裝黑鷹明天低調成軍

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊，一架UH-60M黑鷹直升機上個月失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，軍方換裝腳步未停止，已依規定完成訓練，碰上新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情，軍方防疫優先，明天在嘉義基地低調舉行成軍典禮。

聯隊說，防疫優先，明天上午成軍典禮，不邀外賓也不公開，空軍總司令熊厚基上將由聯隊長顏有賢少將、救護隊長林佳田陪同，校閱停放地面的救護隊黑鷹直升機部隊。

聯隊表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫指示，進基地洽公民眾都要量測體溫，自備口罩，基地官兵每天量測體溫，休假外出按照防疫措施落實執行。

國防部105年12月指示陸軍將部分黑鷹移交空軍，以「翔鳶專案」為代號移交15架，全案分三批次、執行15架移交作業。第一批2架106年12月完成接機，第二批6架及第三批7架分別在107年6月、12月完成接機任務。

空軍海鷗救護隊至今70年歷史，美製S-70C直升機是國人熟悉「藍海鷗」，機齡大多逾30年，屆齡汰除，換裝U -60M黑鷹直升機成軍，連同3架法製EC225「超級山獅」直升機，救護隊同時有S-70C-6、EC225及UH-60M，三種機型執勤。