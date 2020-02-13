軍人受懲降階也降薪 國防部新訂詳細規則

行政院會去年通過「陸海空軍軍官士官任官條例」修正草案，規定軍官、士官因案受「降階」懲罰後，俸級也依降級後的官階調整。國防部昨日預告「陸海空軍軍官士官任官條例施行細則第59條之1草案」，新訂出軍人降階次序與薪俸調降的細則，確認「降階即降官階」、「降級即降俸級」原則。

現行「陸海空軍懲罰法」訂有「降階」懲罰方式，但礙於其他相關法令未配合修正，可能出現降階後還能領原有較高俸級情況。媒體曾報導，例如一名中校12級軍官的俸額為新台幣4萬4730元，若降階為少校，因相關法令未修正，可能導致「雖然被降階成少校，但領的錢卻跟中校一樣多」。

國防部新訂「陸海空軍軍官士官任官條例施行細則第59條之1」草案指出，軍官、士官受降階懲罰者，其俸級依原任官階換敘次一官階相當俸級。而次一官階有同俸級時換同俸級辦理；次一官階無同俸級時，以最高俸級辦理。

草案明列，軍官、士官區分官等、官階、俸級、俸點等，因此懲罰中有「降階即降官階」、「降級即降俸級」。而現行各官階俸級不等，分別為下士至上士、上尉至上校為12級，士官長為20級，少尉、中尉、少將為10級，中將為6級。

國防部新訂「降階」換敘的次序原則如下：

有相當俸級：上校降中校、中校降少校、少校降上尉，一等士官長降二等士官長、二等士官長降三等士官長、上士降中士、中士降下士均有相當級俸級，因此以相同俸級辦理

無相當俸級：

中將6級換少將6級(非10級)，少將10級換上校10級(非12級)，若換最高俸級相當於降級懲罰，與降階意旨不符。上尉10級換中尉10級，上尉12級亦同換中尉10級。三等士官長12級換上士12級，三等士官長20級亦同換上士12級。