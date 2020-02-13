中樞防衛指揮機構憲兵指揮部 將大規模整建

國防部憲兵指揮部昨日發布招標公告，預計以近千萬元預算，進行憲兵指揮部工程規劃設計及監造委託技術服務。憲指部表示，將重新整建營區內集會場所景觀、軍官連寢室等，照顧官兵。

這項標案昨日發布，設計監造預算即達999萬元，將經公開評選採用限制性招標，預計本月21日開標。