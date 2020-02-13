中樞防衛指揮機構憲兵指揮部 將大規模整建
國防部憲兵指揮部昨日發布招標公告，預計以近千萬元預算，進行憲兵指揮部工程規劃設計及監造委託技術服務。憲指部表示，將重新整建營區內集會場所景觀、軍官連寢室等，照顧官兵。
這項標案昨日發布，設計監造預算即達999萬元，將經公開評選採用限制性招標，預計本月21日開標。
位於台北市民族東路的憲兵指揮部屬高司指揮單位，門口有「忠貞」照壁與故前總統蔣中正銅像，營區內有隊史館，也是「憲威」國際交流專案重要場所，過去還曾短暫進駐野戰機動防空飛彈，與大直裝憲營福西營區、總統府後方的202指揮部，同樣被視為憲兵戍守台北中樞的重要象徵。營區雖位於北市精華區，但多年未曾整建。
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