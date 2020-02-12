媒體稱金門駐軍油料斷絕？軍方表示是謠言

今天有媒體報導「中油公司日前把金門運油業務包給『沒有船』的業者，讓金門恐爆發斷油危機，陸軍司令部今日證實，金門駐軍的油料供給都是中油公司負責輸運，因此令人擔憂斷油危機會延燒到駐軍，戰力恐全線癱瘓」。對此陸軍解釋，金門守軍的用油，的確是向中油公司採購。目前為止供應都沒有問題，絕無所謂「斷油」情況。

媒體報導稱，承包中油金門油品運輸任務的金欣海運公司，旗下唯一的油船「金航二號」去年11月發生嚴重故障，至今難以修復，但中油卻仍繼續把業務獨家包給已經沒有船的金欣，「坐令危機繼續延燒」。

國軍的油料供應，是由陸軍後勤指揮部（原國防部聯勤司令部）負責。陸軍官員表示，金門駐軍的用油，過去是由海軍的油輪（AOG）載運，相關艦艇退役後，如今就直接向中油訂購，在金門當地領取。至於台金之間的運油，則是中油自己負責，軍方只需管中油是否履約供油，目前為止油料供應都正常。至於中油委由哪家航商載運，並非軍方的業務。

官員也指出，其實原本新聞就寫到，在金欣二號故障無法運油後，中油緊急協調另一家業者同曄興業其下的油船運送油品。金欣二號故障至今已經兩個半月，金門地區完全未傳出沒油可用的消息，否則早就民怨四起、變成大新聞。