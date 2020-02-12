除了運輸機穿海峽 國防部：美轟炸機也從東部空域飛行

中共軍機一連兩天發動遠海長航，昨天再度派出轟六轟炸機，飛出巴士海峽後折返，執行戒護的共軍戰鬥機，則一度在澎湖西南方「抄近路」越過海峽中線。國軍立即廣播驅離，並派F-十六戰機攔截，對方隨即飛返中線以西空域。蔡總統昨表示，全世界都關注中國疫情，這個時候做這些軍事動作，沒有意義及必要。她要告訴中國，最重要是趕快把疫情控制住，讓整個區域、全球面臨疫情的緊張狀態可緩解。

2020-02-11 00:08