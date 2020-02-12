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除了運輸機穿海峽 國防部：美轟炸機也從東部空域飛行
美國推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）今日（12）披露，美軍MC-130J特種作戰運輸機，今日從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛，由北向南穿越台灣海峽上空。國防部加碼披露，美軍兩架B-52轟炸機，也沿我東部空域由北向南飛行，國防部均全程掌握。
國防部今（12）日表示，美籍MC-130J型機一架，今日上午沿臺灣海峽，由北向南飛行；另美籍B-52轟炸機2架，亦沿我東部空域由北向南飛行，國防部均全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況。
國防部對於台海周邊各國機、艦活動，均能有效掌握，適切應處，籲請國人放心。
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